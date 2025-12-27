Emergencias avisa de lluvias "muy fuertes" en el interior de Valencia para este domingo
La conselleria decreta la alerta naranja para mañana en todo el interior y mantiene el nivel amarillo en el litoral norte de Valencia para este sábado
La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), informa de la emisión de un aviso especial que alerta de la llegada de precipitaciones que puedan "ser fuertes o muy fuertes", además de persistentes y acompañadas de tormentas, en la provincia de Valencia.
En concreto, el Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido alertas nivel naranja por lluvias en todo el interior de Valencia para mañana domingo y, amarillo en el litoral norte de esta provincia para este sábado.
Además, también se ha decretado alerta amarilla, en base a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este domingo en el interior de Valencia por lluvias y, amarilla por tormentas en todas la provincia.
Desde la Conselleria de Emergencias e Interior se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita el CCE con el objetivo de activar con antelación sus planes de protección civil y establecer las pertinentes medidas preventivas.
Vigilancia de cauces
También se ha destacado la importancia del seguimiento sobre todo en aquellos cauces en los que en estos momentos se están llevando a cabo trabajos de reparación y restauración de los daños ocasionados en la dana del 29 de octubre de 2024, por la presencia de personas y maquinaria pesada que requerirían un pronto aviso para su evacuación.
Entre las recomendaciones trasladadas a dichos organismos responsables destaca la de evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de inundarse, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos. Aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas.
No pasar por zonas inundables
También se aconseja señalizar e impedir el tránsito de vehículos en vados inundables e informar de la situación de riesgo en las zonas de acampada u otros eventos que se desarrollen en su término municipal.
Además, el departamento recuerda la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población y que pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es;en la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet anuncia lluvias y tormentas 'muy fuertes' en Valencia para el último fin de semana del año
- La Aemet lo confirma: Nieve en Valencia a partir de los 600 metros
- Hambre y frío en València: adiós al menú diario de comida caliente para personas sin hogar
- Aemet activa el aviso naranja por fuertes lluvias en Valencia y Alicante
- La Aemet anuncia una Navidad bajo cero en Valencia: Lluvias, tormentas y temperaturas a la baja en los días más esperados de las fiestas
- Vuelven las lluvias a Valencia este domingo y podrían alargarse hasta Navidad
- La Comunitat Valenciana recibe 47 millones de un sorteo que deja millonarios en Alicante
- El tercer premio deja 11,8 millones en la Comunitat Valenciana con el 90693