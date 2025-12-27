FGV destinará más de 30 millones en los dos próximos años a los servicios de vigilancia

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha adjudicado por valor de 30.800.946,30 euros (IVA incluido) la contratación de los servicios de vigilancia y protección de viajeros, trabajadores, instalaciones, material móvil, estaciones y otras dependencias de Metrovalencia y TRAM d’Alacant, durante los próximos dos años.

El contrato en vigor finaliza el próximo 31 de diciembre, por lo que agotada la prórroga en pocos días, se iniciará la vigencia del ahora adjudicado para el periodo 2026-2028, una duración de dos años y una posible prórroga de un ejercicio más.

Con este contrato se cumple con la obligación por parte de FGV de prestar servicio de vigilancia y seguridad, ya que la empresa no dispone de los recursos necesarios para poder desempeñar las obligaciones que marca la ley de seguridad privada, por lo que es necesaria la contratación de una empresa especializada, con medios y recursos propios para desempeñar estas funciones en Valencia y Alicante.

Esta adjudicación permite hacer frente al incremento de viajeros en Metrovalencia y TRAM d’Alacant, por lo que recoge un aumento, respecto a contratos anteriores, de los servicios de seguridad y protección a viajeros, trabajadores e instalaciones, y garantizar así la correcta colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Además, se han incrementado el número de horas asignadas para atender imprevistos y eventos, en los que la empresa pública no está obligada a consumirlas en su totalidad, si no únicamente las necesarias.

Cuatro lotes

El contrato se divide en cuatro lotes: vigilancia de complejos, servicios comunes, trenes y tranvías del TRAM d´Alacant, en Alicante (5.265.159,27 euros, IVA incluido); vigilancia de complejos, servicios comunes de Metrovalencia, en Valencia (5.824.969,56 euros, IVA incluido); vigilancia de Líneas de metro de Metrovalencia, en Valencia (10.529.354,36 euros, IVA incluido); y vigilancia de Líneas de tranvía de Metrovalencia, en Valencia (9.181.463.30 euros, IVA incluido).

Nuevo contrato

En el nuevo contrato se han tenido en cuenta el cumplimiento de la normativa establecida en el Convenio Estatal de empresas de Seguridad con actualización de precios/hora de los vigilantes de seguridad, a la vez que se atienden las peticiones de las autoridades en lo que respecta a las medidas de seguridad que se deben de adoptar en las infraestructuras críticas, como es el caso de FGV.