Pérez Llorca traslada el apoyo de la Generalitat a familiares de desparecidos en Indonesia

El presidente pone el Consell y la Generalitat "a su disposición para ayudar en todo lo que puedan necesitar en estos momentos tan difíciles"

Mensaje del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras hablar con la familia.

Mensaje del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras hablar con la familia. / Levante-EMV

Levante-EMV

València

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha trasladado el afecto y apoyo de la Comunitat Valenciana y del Consell a la familia de las personas desparecidas en un naufragio en Indonesia. Los desaparecidos son Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y tres de los menores que componían el grupo familiar, mientras que su mujer, Andrea Ortuño, y su hija fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

En un mensaje en la red social X, Pérez Llorca ha informado de que ha hablado con la familia de los desaparecidos, "que vive horas de enorme incertidumbre", y le ha trasladado todo su afecto y "el apoyo de la Comunitat Valenciana". El president ha asegurado que el Consell y la Generalitat "están a su disposición para ayudar en todo lo que puedan necesitar en estos momentos tan difíciles".

La embarcación se hundió en las aguas de la isla de Padar alrededor de las 20:30 horas del viernes (13:30 GMT) al sufrir una avería en el motor, según las informaciones que han trascendido. Las autoridades indonesias han confirmado que continúan con las labores de rescate, que podrían extenderse hasta tres o cuatro días, según han informado fuentes diplomáticas a la familia.

