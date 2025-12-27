Pérez Llorca traslada el apoyo de la Generalitat a familiares de desparecidos en Indonesia

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha trasladado el afecto y apoyo de la Comunitat Valenciana y del Consell a la familia de las personas desparecidas en un naufragio en Indonesia. Los desaparecidos son Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y tres de los menores que componían el grupo familiar, mientras que su mujer, Andrea Ortuño, y su hija fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

En un mensaje en la red social X, Pérez Llorca ha informado de que ha hablado con la familia de los desaparecidos, "que vive horas de enorme incertidumbre", y le ha trasladado todo su afecto y "el apoyo de la Comunitat Valenciana". El president ha asegurado que el Consell y la Generalitat "están a su disposición para ayudar en todo lo que puedan necesitar en estos momentos tan difíciles".

La embarcación se hundió en las aguas de la isla de Padar alrededor de las 20:30 horas del viernes (13:30 GMT) al sufrir una avería en el motor, según las informaciones que han trascendido. Las autoridades indonesias han confirmado que continúan con las labores de rescate, que podrían extenderse hasta tres o cuatro días, según han informado fuentes diplomáticas a la familia.