Un plan para blindar los últimos refugios del cangrejo de río en la Comunitat Valenciana

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha desarrollado este año un plan para la conservación del cangrejo de río ibérico (Austropotamobius pallipes), una especie catalogada como vulnerable en el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazada.

En el marco de las actuaciones realizadas se han movilizado personal y recursos para blindar los últimos refugios, mantener y proteger a esta especie altamente sensible a los efectos del cambio climático, la sequía y las altas temperaturas, confirmando un compromiso institucional que data de 2005.

Durante la campaña de 2025, se han confirmado datos significativos sobre la situación del cangrejo de río en la Comunitat Valenciana. Actualmente, se conocen 54 poblaciones fluviales establecidas, distribuidas en 30 en Castellón, 21 en Valencia y 3 en Alicante. La longitud total de tramo fluvial ocupado por el cangrejo se estima en 29.255 metros de hábitat conservado.

Revisión de poblaciones

En este período de tiempo, se llevaron a cabo 55 visitas de revisión de poblaciones, de las cuales 47 resultaron positivas al confirmar la presencia de la especie. Además, se ha conseguido relocalizar una población que se había dado por perdida debido a las altas temperaturas.

Para el apoyo reproductivo y genético, se mantienen poblaciones estratégicas en 10 balsas artificiales y naturalizadas, además de dos enclaves gestionados para la cría extensiva, que son el Centro de Recuperación de Fauna del Forn del Vidre y el Vivero de El Hontanar. Pese a estos resultados positivos se recuerda que la especie afronta una regresión en el número de poblaciones fluviales, pasando de un récord de 66 en 2020/2021 a las 54 actuales, lo que se atribuye a la tendencia al alza de las temperaturas y la sequía.

Coordinación de efectivos

Los resultados de la campaña 2025 son fruto del trabajo coordinado entre diversos colectivos de la Generalitat, destacando la labor del personal del Centro Acuícola de El Palmar (CAEP), Agentes Medioambientales, Centros de Recuperación de Fauna (CRF) y, especialmente, las Brigadas Natura 2000 (BN2000).

Entre las actuaciones desarrolladas por estos profesionales, se incluye el acondicionamiento y desbroce de sendas y pistas de acceso a los puntos de muestreo, la limpieza y arreglo de acequias, la retirada de sedimentos y el control de vegetación en las balsas de cría, además de la adecuación de puntos de agua en barrancos en municipios como Castielfabib, Vall de Almonacid, Enguera, Cortes de Arenoso, Vistabella del Maestrat y Bolbaite.

Conservación de la especie

La Generalitat mantiene una sólida inversión y compromiso a largo plazo a través de la infraestructura y el capital humano dedicado a la conservación de la especie. La gestión del Programa de Actuaciones se centraliza en el Centro Acuícola de El Palmar (CAEP), el cual coordina todos los esfuerzos.

La dotación de recursos se materializa en el mantenimiento de dos enclaves de cría en cautividad en instalaciones propias, que son el Vivero Forestal de El Hontanar, con siete balsas de cría, y el Centro de Forn del Vidre.

Además, se garantiza la movilización constante de personal técnico que asegura el seguimiento directo de las poblaciones en todo el territorio valenciano para salvaguardar un patrimonio natural tan valioso como el cangrejo de río ibérico frente a los desafíos climáticos.