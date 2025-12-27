La remodelación del PPCV se atasca en la web oficial del partido

Ha sido una semana de cambios importantes en el PPCV, pero nadie lo diría si accede a la web oficial de los populares valencianos. Esta página no sólo sigue encabezada por una gran foto de Carlos Mazón sonriente junto al eslogan "el cambio se cumple" (de lo que ya alertó este Vaivén), sino que tampoco ha actualizado el nuevo organigrama aprobado hace ya seis días por la Junta Directiva Nacional del PP.

De aquella cita surgió una gestora presidida por Pérez Llorca que pilotará el partido hasta el congreso regional y con la que Feijóo dio carpetazo a la era Mazón. Sin embargo, en la web esa nueva fase todavía no ha llegado y el expresident sigue en lo más alto de la cadena de mano.

No es la única anomalía, ya que entre las vicesecretarías también figura el nombre de Salomé Pradas, mando único de la emergencia del 29-O, cesada por Mazón e imputada por la jueza de la dana. La exconsellera, por motivos evidentes, ha quedado como Mazón fuera de la nueva dirección.

Carlos Gil, designado 'número dos' de Llorca en esta gestora y llamado a pacificar un partido que anda revuelto por la sucesión de Mazón, puede empezar por poner orden, cuanto menos, en la web.