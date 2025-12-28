Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 120 investigadores de la UPV, en la élite científica mundial

La última edición del World’s Top 2 % Scientists de la Universidad de Stanford incluye a 121 investigadores e investigadoras de la Politècnica

el primer investigador ligado a la UPV es Avelino Corma, en la posición 33 mundial

Avelino Corma y Hermenegildo García en una imagen reciente.

Avelino Corma y Hermenegildo García en una imagen reciente. / ITQ (UPV-CSIC)

Redacción Levante-EMV

València

La Universitat Politècnica de València (UPV) cuenta con 121 investigadores e investigadoras entre los más influyentes del mundo, según la última actualización del Ranking of the World Scientists: World’s Top 2 % Scientists, elaborado por la Universidad de Stanford. De los 121 investigadores e investigadoras de la UPV que figuran en la lista, 45 aparecen en las dos clasificaciones que incluye: una que establece la clasificación según la trayectoria científica y otra que se centra exclusivamente en las publicaciones del último año.

Carrera científica

En el ranking que evalúa el conjunto de la trayectoria científica, el primer investigador ligado a la UPV es Avelino Corma, en la posición 33 mundial; Corma desarrolla su labor en el Instituto de Tecnología Química (CSIC- UPV); le siguen Juan Antonio Bisquert y Hermenegildo García, también del Instituto de Tecnología Química (ITQ).

Completan el top 5 de investigadores de la UPV según el World’s Top 2 % Scientists, José Capmany, del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM – UPV) y Jaime Lloret, del Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras (IGIC – UPV Gandia).

Top anual

El ranking de investigadores e investigadoras de la UPV más citados del último año lo encabeza también Avelino Corma y en segunda posición repite Juan Antonio Bisquert. Le siguen Jaime Lloret y Hermenegildo García. Pau Amaro Seoane, del Instituto Universitario de Investigación de Matemática Multidisciplinar (IMM - UPV), cierra el top 5.

Cabe destacar que los nombres de la UPV incluidos en el 2 % de Stanford sobresalen en un amplio abanico de campos de conocimiento, como la química, las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, la electrónica, la física, la ingeniería agronómica, la ingeniería industrial y la informática, entre otros.

Indicadores analizados

Ranking of the World Scientists: World’s Top 2 % Scientists identifica a los principales investigadores del mundo, que representan aproximadamente el 2 % del total de científicos a nivel mundial.

Incluye datos estandarizados sobre citas, índice h y una amplia gama de indicadores bibliométricos. El personal investigador se clasifica en 22 campos científicos y 174 subcampos, a partir de datos de Scopus proporcionados por Elsevier a través del ICSR Lab.

