Y ahora Mompó: cuando el político quiere ser "influencer"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, busca nuevos públicos. El dirigente provincial está grabando en las últimas semanas una serie de vídeo podcast que se emitirá a partir de principios de 2026, como parte de la estrategia de Foment i Ús del valencià, departamento de política lingüística de la casa que Mompó dirige desde la presidencia.

Según explican desde la diputación, se trata de una serie de contenido audiovisual en la que, con el valenciano como hilo conductor, se entrevista a perfiles de diferente tipo, como el dj Ximo Bayo, el agricultor Nando Durà, el pilotari Tonet o emprendedores del ámbito de la gastronomía. Son unos diez capítulos, un proyecto con un presupuesto de poco más de 8.000 euros.

Es un formato de vídeo y podcast que se está grabando en un patio de la diputación, y donde el propio presidente participa comentando o casi haciendo de entrevistador. Hace unos días se pudo ver en la diputación a la pareja de creadores de contenido humorístico en valenciano Jajajers.

Mompó, con la pareja humorística Jajajers. / Levante-EMV

Lo de la política y los nuevos lenguajes narrativos no es nuevo. La viralidad es el nuevo santo grial de la comunicación política. Todos los dirigentes están tratando de llegar a los nuevos públicos, especialmente los jóvenes, a través de los canales en los que estos más se mueven, y desplazando el papel predominante de la televisión y los medios tradicionales.

Pedro Sánchez, en la última campaña de las elecciones, ya participó en varios podcast. Hace poco, aprovechando su gusto por la música, hizo una incursión en Radio 3, emisora musical de RTVE. El presidente no para de compartir sus listas de Spotify, la plataforma musical por antonomasia. La Moncloa está comenzando a penetrar además en la red social TikTok, donde los jóvenes (nuevos votantes) tienen una presencia masiva. Este fin de semana Sánchez ha dado que hablar con un nuevo vídeo en esa red social haciendo de guía turístico por la Moncloa.

Mazón, un 'pionero'

En clave valenciana, el ejemplo más extremo ha sido el de Carlos Mazón, que llegó a contratar a una experta en asesoría en redes sociales y 'podcaster', dentro de un equipo más amplio. También se creó una unidad audiovisual que le seguía con el único fin de potenciar su marca en redes sociales.

INFORMACIÓNTV

El 'president tiktoker', le bautizó la oposición, por su gusto por esta red social para ganar popularidad, en la que lo mismo anunciaba una inversión que recomendaba un producto casi como en un teletienda: contenidos sin carga ideológica y con mucha imagen de un president que llegó al Palau con un índice bajo de conocimiento público, como casi todos. El expresident incluso gestionó que la gala de los Premios Ídolos, dedicados a esa industria y promovidos por la influencier Dulceida (3,4 millones de seguidores en Instagram), vinieran a Valencia, algo que finalmente no sucedió tras la dana.

Sin llegar a ese extremo, Mompó lleva tiempo con mucha actividad en redes sociales como X o Instagram, entrando incluso el choque con la oposición, saliendose del corsé institucional. Ahora realiza una incursión en el mundo del podcast. El propio Pérez Llorca, sucesor de Mazón, ha mantenido en su equipo esa vocación heredada de Mazón y ha creado una dirección general de Comunicación Digital dentro de su organigrama en Presidencia. Llorca, desconocido para el gran público, tiene el reto de conquistar una elevada popularidad en los apenas 18 meses de legislatura de que va a disponer hasta las próximas elecciones autonómicas.