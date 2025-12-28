Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Valencia

En algunos puntos ya se han sobrepado los 100 litros por metro cuadrado en unas horas

La Aemet activa el aviso rojo por lluvias en el litoral sur de Valencia.

La Aemet activa el aviso rojo por lluvias en el litoral sur de Valencia. / Aemet

Marga Vázquez

Marga Vázquez

València

Los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se están cumpliendo y las tormentas están descargando con mucha fuerza en Alicante y Valencia, donde se dan ya acumulados de agua de más de 100 litros por metro cuadrado en muchos puntos. La Aemet ha activado a primera hora de la tarde el aviso rojo por lluvias en el litoral sur de Valencia: las comarcas de la Ribera y la Safor están siendo, de momento, la más golpeadas por las precipitaciones.

Las lluvias, que caen con fuerza torrencial en algunos puntos, llegan acompañadas en ocasiones de granizadas de piedra menuda, tan pequeña que a veces se confunde con la nieve, aunque se trata de hielo. Una de estas tormentas con granizo ha caído esta mañana entre la Safor y la Ribera Alta, dejando el paisaje teñido de blanco.

Lo peor en Valencia se esperaba a partir del mediodía en el interior y el prelitoral de la provincia. Y así está siendo. Precisamente por los puntos en los que se espera más agua es por lo que la Agencia Estatal de Meteorología advierte de que "se pueden producir crecidas de barrancos y ramblas", por lo que pide "mucha atención y precaución en las próximas horas" en todo el territorio.

El conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, también han solicitado extremar las precauciones y evitar los desplamientos que no sean estrictamente necesarios. De momento ya se han constatado algunos desbordamientos en la provincia de Alicante y zonas anegadas, como un tramo de la A-7 donde ya se trabajaba para achicar el agua.

"Tormentas persistentes"

Aunque llueve poco en el litoral de Valencia, la Aemet avisa de que sí lo está haciendo en las sierras de la zona prelitoral y que se están registrando "tormentas persistentes". Esta situación, cuya intensidad afortunadamente "no es como en grandes temporales de otoño", puede aún así "producir crecidas de barrancos y ramblas", por lo que se pide atención.

Y es que en lo que llevamos de día y en las próximas horas "se esperan acumulados de lluvia muy importantes" que podrían dejar "impactos graves por inundaciones y crecidas de cauces" en Valencia.

