Carreteras cortadas en Valencia por la lluvia: la A-7 y la A-3, con problemas
La DGT ha tenido que interrumpir la circulación en muchas vías ante la acumulación de agua
Las intensas lluvias caídas este domingo 28 de diciembre sobre Valencia han llevado a la Dirección General de Tráfico (DGT) a cortar varias carreteras por inundaciones o por encontrarse completamente intransitables.
Algunas vías acumulan bastante agua, pero no ha sido necesario interrumpir el tráfico salvo en algunos momentos, hasta que se ha podido achicar el agua.
Es lo que ha ocurrido a primera hora de la tarde en la A-7, donde se han generado dos kilómetros de retenciones tras la interrupción del tráfico rodado por la presencia de balsas de agua que hacían muy peligrosa o casi imposible la circulación.
Carreteras cortadas en Valencia por la lluvia
Según la información facilitada por la DGT, a las siete de la tarde del domingo las vías de la provincia de Valencia en nivel negro y, por tanto, con un corte total de la circulación debido a las intensas precipitaciones eran:
- CV-41 - Carcaixent: corte total en ambos sentidos (de Carcaixent a Cogullada)
- CV-573 - Barxeta: corte total en ambos sentidos
- CV-600 - Barxeta: corte total en ambos sentidos (de Barxeta a Simat de la Valldigna)
- CV-424 - Buñol: corte total en ambos sentidos
- CV-544 - Massalavés: corte total en ambos sentidos
- CV-505 - Alzira: corte total en ambos sentidos (de Alzira a Pla de Corbera)
- CV-575 - Barxeta: corte total en ambos sentidos
- CV-571 - Vilella: corte total en ambos sentidos
- CV-570 - Carcaixent: corte total en ambos sentidos (de Carcaixent a Vilella)
Carreteras con problemas de circulación en Valencia
- A-3 - Polígono Industrial Sur: Corte de un carril en sentido hacia València
- AP-7 - Silla: condiciones difíciles de circulación en ambos sentidos (de Silla a Oliva)
- A-7 - El Baro: condiciones difíciles de circulación en ambos sentidos (de el Baro a Torre Cerdà)
- A-38 - Almussafes: condiciones difíciles de circulación en ambos sentidos (de Almussafes a Tavernes de la Valldigna)
- CV-60 - Llocnou de Sant Jeroni: condiciones difíciles de circulación en ambos sentidos
- CV-428 - Cortes de Pallás: condiciones difíciles de circulación en ambos sentidos
- CV-365 - Paterna: condiciones difíciles de circulación en ambos sentidos
- CV-41 - Vilella: condiciones difíciles de circulación en ambos sentidos (de Vilella a Carcaixent)
- CV-50 - La Barraca d'Aigües Vives: condiciones difíciles de circulación en ambos sentidos
