Carreteras cortadas en Valencia por la lluvia: la A-7 y la A-3, con problemas

Las intensas lluvias caídas este domingo 28 de diciembre sobre Valencia han llevado a la Dirección General de Tráfico (DGT) a cortar varias carreteras por inundaciones o por encontrarse completamente intransitables.

Algunas vías acumulan bastante agua, pero no ha sido necesario interrumpir el tráfico salvo en algunos momentos, hasta que se ha podido achicar el agua.

Es lo que ha ocurrido a primera hora de la tarde en la A-7, donde se han generado dos kilómetros de retenciones tras la interrupción del tráfico rodado por la presencia de balsas de agua que hacían muy peligrosa o casi imposible la circulación.

Carreteras cortadas en Valencia por la lluvia

Según la información facilitada por la DGT, a las siete de la tarde del domingo las vías de la provincia de Valencia en nivel negro y, por tanto, con un corte total de la circulación debido a las intensas precipitaciones eran:

CV-41 - Carcaixent : corte total en ambos sentidos (de Carcaixent a Cogullada)

: corte total en ambos sentidos (de Carcaixent a Cogullada) CV-573 - Barxeta : corte total en ambos sentidos

: corte total en ambos sentidos CV-600 - Barxeta : corte total en ambos sentidos (de Barxeta a Simat de la Valldigna)

: corte total en ambos sentidos (de Barxeta a Simat de la Valldigna) CV-424 - Buñol : corte total en ambos sentidos

: corte total en ambos sentidos CV-544 - Massalavés : corte total en ambos sentidos

: corte total en ambos sentidos CV-505 - Alzira : corte total en ambos sentidos (de Alzira a Pla de Corbera)

: corte total en ambos sentidos (de Alzira a Pla de Corbera) CV-575 - Barxeta : corte total en ambos sentidos

: corte total en ambos sentidos CV-571 - Vilella : corte total en ambos sentidos

: corte total en ambos sentidos CV-570 - Carcaixent: corte total en ambos sentidos (de Carcaixent a Vilella)

Carreteras con problemas de circulación en Valencia