El embalse de Tous: La presa de la Ribera del Xúquer

El 20 de octubre de 1982 la Ribera del Júcar padeció la rotura de la presa de Tous. Una gota fría dio origen a un escenario convectivo durante la noche del 19 al 20 de octubre, desencadenó un excepcional diluvio que dio lugar a un caudal del río Júcar que superó los 2.000 hm3. La consecuencia fue la “pantanada”.

La presa de Tous inició su andadura en 1934, cuando se planteó su estudio en el marco del Plan de Estudios, amparado en la Ley del 9 de septiembre de 1932. Sin embargo, las obras de la presa fueron iniciadas en 1958, para la construcción de una presa de hormigón de unos 80 metros de altura sobre el cauce. Sin embargo, las obras se paralizaron en 1964 debido a problemas surgidos con la cimentación en las inmediaciones del propio cauce. La reanudación se aprobó una década más tarde, en 1974, con la construcción de una presa de escollera.

Construcción de la presa de Tous. 1990. / Foto CHJ.

La rotura de la presa, en 1982, se produjo cuando el nivel del embalse superó su cota de coronación, erosionando entonces el cuerpo de presa, que estaba construido con materiales sueltos.

Una presa nueva frente a las avenidas

La reconstrucción de la presa de Tous respondió entonces a una prioridad máxima, la laminación frente avenidas, con el objetivo de evitar una segunda rotura. Para ello la presa, de titularidad estatal, se levantó con los siguientes rasgos técnicos: construida con materiales sueltos, con una longitud de coronación de 1.024 metros, con un ancho de coronación de 9 m, una altura sobre el cauce del río de 109 m y sobre cimientos, de 135,5 m. Cuenta con un único aliviadero, situado en la margen derecha de la presa, cimentado sobre calizas excepto una pequeña zona sobre conglomerados terciarios.Es de tipo labio fijo y la cota de su cresta se sitúa a 140 m. Por su parte, las características técnicas del embalse llaman la atención. Su superficie alcanza las 1.061 hectáreas, con una capacidad de 378 Hm3., siendo su volumen útil de 314 Hm3.

Embalse de Tous y castillo. / Foto Estepa.

Las obras realizadas permitieron la construcción de un túnel con la capacidad de desvío de una avenida similar a la acontecida en 1982. De este modo, un episodio como la “Pantanada de 1982” no se reproduciría; pues junto a unas adecuadas infraestructuras del propio pantano hay que añadir las obras de las presas de Escalona y Bellús, levantadas como consecuencia del desastre de octubre de 1982. El primer objetivo con la construcción fue resistir a las grandes avenidas.

Además de la laminación ante futuras avenidas del río Júcar, la presa de Tous se construyó con la finalidad de garantizar miles de hectáreas de regadío localizadas aguas abajo, merced a la regulación del caudal. De hecho, permite el riego de una extensión que asciende hasta las 52.000 hectáreas, pertenecientes a los riegos de la Ribera y del Canal Júcar-Túria, además de un pequeño porcentaje del caudal que alcanza al Parque Natural de la Albufera.

El entorno territorial del embalse

El embalse de Tous se extiende por los términos municipales de Tous y Millares, allí en donde el río Júcar abandona su encajamiento y se abre hacia la Ribera. La presa se encuentra a9,4 kilómetros de Tous por la carretera CV-5412 en dirección a Millares.

Embalse de Tous. Detalle y castillo. / Foto Estepa.

El pantano se sitúa en las proximidades de la Sierra de Caballón, que se alza en su flanco nororiental; se halla en la zona ZEC Muela de Cortes y El Caroig, y a su vez dentro de la zonificación ZEPA de la Sierra de Martés-Muela de Cortes. De su entorno destaca la escasa vegetación, a excepción de algunas zonas boscosas en el área norte del embalse (La Terrabona y Cerro del Burro), y en el sureste del mismo (Loma del Sastre, El Pollet y Puntal de la Costera).

La disposición del relieve y la existencia de numerosos barrancos que se dirigen al propio embalse, le confieren una morfología alargada y estrellada. Destacan los barrancos del Pollet, Formales, de la Bellota, del Duende, de los Cojos, del Carril y Barranco de las Carabinas.

Siguiendo el cauce del Júcar, aguas abajo de la presa, se puede observar los espacios de huerta que se extienden entre el municipio de Sumacàrcer y el de Barxeta. Se trata de un extenso espacio de regadío protagonizado por campos de cultivo. La huerta tradicional de Tous quedó sepultada por las aguas del embalse, de la misma manera que aconteció con el pueblo. Éste fue desplazado hacia el este, a unos escasos kilómetros de su ubicación original. Para ello se construyó un pueblo de nueva factura, cuyo diseño arquitectónico fue fiel al de los pueblos del Instituto Nacional de Colonización, similar a los de Benagéber (Masía del Carril), Loriguilla o Masía de Cortitxelles (Turís), entre otros.

Detalle de la presa de Tous. / Foto Estepa.

En la actualidad Tous se localiza a 64 m.s.n.m., a unos 9.5 km de la presa, y cuenta con unos 1.300 vecinos. Sumacàrcer, de 1.050 habitantes, es el siguiente municipio más próximo, a unos 22 km.

Unos paisajes transformados: el agua, protagonista

La construcción de la presa tuvo como consecuencia la desaparición del pueblo de Tous, acontecida durante la década de los 70 del siglo XX. Se desplazaron de manera forzada 1.020 toueros. El agua sepultó la totalidad del pueblo, su casco antiguo y la huerta tradicional. Los campos de cultivo de huerta inundados se extendían por la parte oriental del embalse, como en la confluencia del Puntal del Molino, el Castillo de Tous y el viejo cauce del río Escalona. De la misma manera, en el sector septentrional del embalse hubo una pérdida considerable de parcelas de cultivo, en la partida de la Horteta.

De la presa de Tous parte el Canal Júcar-Turia, una impresionante obra de ingeniería de unos 60 km, que permite el transporte de agua hasta la potabilizadora de la Presa de Manises, con la finalidad de abastecer a Valencia y su área metropolitana. Fue proyectado en 1965 y se puso en servicio en 1979. Comprende 17 acueductos, 4 sifones y 3 túneles.

El embalse de Tous. / Estepa

La presa de Tous cuenta con un Centro de Interpretación de la Confederación Hidrográfica del Júcar que permite la visita a sus instalaciones, de manera que se facilita el conocimiento de este tipo de infraestructuras y contribuye a sensibilizar a la ciudadanía de la necesidad de estas obras hidráulicas. Dicho Centro cuenta con sala de cine, museo y un itinerario de visita a sus instalaciones.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT, dirigido por Jorge Hermosilla.

- Los embalses en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar (2024), dirigido por Arancha Fidalgo y Jorge Hermosilla.

- Atlas Temático de la Comunitat Valenciana(2022 y 2024), del Institut Cartogràfic Valencià, dirigido por Jorge Hermosilla.