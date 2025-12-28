Emergencias envía un ES Alert por posibles inundaciones a la Ribera y la Safor

Protección Civil ha enviado un ES Alert a varias comarcas como La Ribera y La Safor por el episodio de fuertes lluvias que se está registrando este domingo en València. El mensaje urge a evitar desplazamientos, sobre todo en zonas inundables y a buscar zonas altas y subir a pisos superiores ante posibles inundaciones.

Según explica la Conselleria de Emergencias, las lluvias más intensas se están produciendo en estas dos comarcas, en concreto en municipios como Simat de la Valldigna, Carcaixent, l'Alcudia o Guadassuar, donde incluso ha llegado a granizar. Por otro lado, se ha regisrado un incremento del caudal del río Vaca "que puede producir incidencias en cauces y barrancos asociados".

Ahora mismo la alerta por nivel rojo se mantiene en el litoral sur de la provincia de València, donde podrían superarse los 190 l/m2 en menos de 12 horas mientras que el interior se mantiene en alerta naranja, con precipitaciones que podrían llegar a los 150 litros.

Emergencias aseguras que las lluvias más intensas se producirán desde el momento actual hasta las 19 horas y que continuarán hasta las 23:59. A las 15 hors las localidades con cantidades de lluvia más destacadas eran l'Alcúdia (176 l/m2) y Guadassuar (163 l/m2).

Algunos barrancos, como el de Matilde, la Barxeta y Abanilla ya se han desbordado. Según indica la Guardia Civil se ha producido el desalojo de 7 u 8 viviendas "con carácter preventivo" en Beniferri (Alicante).

Estado de las carreteras

Respecto a las carreteras, en la zona de la A-7 se está produciendo algún embalsamiento de agua en el que ya se está actuando. También hay probabilidad de granizo en la zona de la A-3, fundamentalmente en Buñol, Requena y Utiel. En algunos municipios como Torrent o Alginet la tormenta también ha descargado granizo.

Emergencias recuerda que el resto de la Comunitat Valenciana también se encuentra en nivel naranja y amarillo por lluvias y tormentas, por lo que se recomienda extremar todas las precauciones y estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de los avisos.

Las zonas más afectadas

Según el aviso especial de Emergencias emitido sobre las 14:40, las zonas que se verán previsiblemente más afectadas serán las comarcas de la Safor, la Ribera, la Hoya de Buñol y la Plana de Utiel-Requena durante toda la tarde con lluvias persistentes.

Durante la noche, añade emergencias, la tormenta podría desplazarse hacia el área más litoral pudiendo afectar también a la ciudad de València.