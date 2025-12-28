Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso rojo lluviasDirecto: temporal en ValenciaPrecipitaciones en la RiberaCrecida barrancosEs-AlertEntrevista Pérez LlorcaTragedia IndonesiaEntrenador Alcaraz
instagramlinkedin

Temporal

Tormentas en Valencia que se regeneran continuamente sobre las mismas zonas, el gran peligro de este domingo

Algunos lugares de la Ribera Alta ya superan los 200 litros por metro cuadrado en apenas unas horas

L'Alcúdia ha sido uno de los puntos más afectados por las fuertes lluvias de este domingo. Está en aviso rojo de la Aemet.

L'Alcúdia ha sido uno de los puntos más afectados por las fuertes lluvias de este domingo. Está en aviso rojo de la Aemet. / Fernando Bustamante

Marga Vázquez

Marga Vázquez

València

Las lluvias torrenciales que están descargando este domingo sobre la provincia de Valencia y que han llevado a la Aemet a activar el aviso rojo por precipitaciones y a Protección Civil a enviar un Es-Alert a toda la provincia, están teniendo un peligro añadido además de las fuertes precipitaciones que caen al paso de las tormentas.

Este riesgo es, precisamente, lo que está generando los mayores acumulados de agua y lo que provoca que en numerosos puntos, especialmente de la Ribera Alta, se hayan registrado ya cantidades estratosféricas de agua. Y es que hay municipios que ya superan con creces los 200 litros por metro cuadrado en apenas unas horas.

Es el caso de l'Alcúdia, donde las alcantarillas no han sido suficientes para desagüar la gran cantidad de lluvia que cae desde primerísima hora de la tarde. El temporal ha ocasionado el desplome del tejado de una casa y varias evacuaciones de vecinos en las zonas más bajas de la localidad.

Policía Local evacua a vecinos en l'Alcúdia

Policía Local evacua a vecinos en l'Alcúdia

Fernando Bustamante

Tormentas que se regeneran

La mayor adversidad a la que ahora mismo se enfrenta Valencia es la situación de las tormentas, que descargan lluvia sin cesar y en muchos casos incluso granizo menudo. Pero lo peor no es eso, sino que permanecen sobre un mismo punto durante mucho tiempo, lo que incrementa notablemente las cantidades de agua que deja en una zona concreta.

Según el portal de aficionados a la meteorología ValènciaWeather, "el peligro es extremo" y el tren convectivo de tormentas supone un riesgo en algunos puntos debido a que "las tormentas se regeneran continuamente sobre las mismas zonas, descargando con mucha intensidad".

Esto ha llevado a las autoridades a mantenerse vigilantes sobre la evolución del caudal de barrancos, cauces y ramblas, así como sobre el agua que discurre por ríos como el Magro, que se había desbordado en varios puntos a la altura de Real.

Noticias relacionadas y más

En Rafelguaraf, la situación también era complicada esta tarde debido a la crecida del barranco de Barxeta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luto en la hostelería valenciana: la familia de 'El Coso', marcada por el éxito y la tragedia en Indonesia
  2. Aemet anuncia lluvias y tormentas 'muy fuertes' en Valencia para el último fin de semana del año
  3. Hambre y frío en València: adiós al menú diario de comida caliente para personas sin hogar
  4. Juanfran Pérez Llorca: 'No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
  5. Aemet extiende a toda Valencia el aviso naranja por lluvias muy fuertes y tormentas con granizo: 'Atención porque será un día adverso
  6. Aemet activa el aviso naranja por fuertes lluvias en Valencia y Alicante
  7. La Aemet anuncia una Navidad bajo cero en Valencia: Lluvias, tormentas y temperaturas a la baja en los días más esperados de las fiestas
  8. Vuelven las lluvias a Valencia este domingo y podrían alargarse hasta Navidad

El río Verde se desborda entre Alberic y Massalavés

El río Verde se desborda entre Alberic y Massalavés

Suspendidas la línea 1 y 2 de Metrovalencia por las lluvias

Suspendidas la línea 1 y 2 de Metrovalencia por las lluvias

Emergencias envía un ES Alert a toda la provincia de Valencia por posibles inundaciones

Emergencias envía un ES Alert a toda la provincia de Valencia por posibles inundaciones

La Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Valencia

La Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Valencia

Más de 200 litros por metro cuadrado en unas horas: Los municipios de Valencia donde más llueve

Más de 200 litros por metro cuadrado en unas horas: Los municipios de Valencia donde más llueve

Directo temporal de lluvias: El río Albaida supera el umbral amarillo a su paso por Manuel

Directo temporal de lluvias: El río Albaida supera el umbral amarillo a su paso por Manuel

Tormentas en Valencia que se regeneran continuamente sobre las mismas zonas, el gran peligro de este domingo

Tormentas en Valencia que se regeneran continuamente sobre las mismas zonas, el gran peligro de este domingo

El capitán del barco hundido en Indonesia, sobre los valencianos desaparecidos: "No tuvieron tiempo de salir"

El capitán del barco hundido en Indonesia, sobre los valencianos desaparecidos: "No tuvieron tiempo de salir"
Tracking Pixel Contents