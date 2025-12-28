El paso inferior de Aldaia se vuelve a inundar por las lluvias

El paso inferior que conecta las localidades de Aldaia y Alaquàs se ha inundado -como viene siendo habitual- por las precipitaciones de este domingo en la provincia de València. Aunque la situación no es preocupante por el momento, según los vídeos y la información aportados por el alcalde Guillermo Luján las compuertas antirriadas han aguantado y han hecho su faena de embalsar el agua para que no llegue a más partes del municipio.

La última vez que se desbordó el barranco de la Saleta también hizo lo propio con el paso a nivel y las compuertas, el pasado 29 de septiembre, donde se registró una tromba de agua de 57 litros por metro cuadrado en 35 minutos. Este domingo, sin embargo, las precipitaciones son por el momento algo más escasas en la localidad ya que se han dado durante mucho más tiempo, lo que ha provocado que el barranco se desborde pero no afecte a la localidad.

Compuertas antirriada

A ldaia instaló compuertas antirriada el pasado 24 de septiembre de 2025 con el objetivo de estar lo más protegido posible ante este tipo de eventos. El consistorio tenía claro que no puede pasar por el mismo "calvario" que el pasado 29 de octubre cuando la dana arrasó con todo y se cobró vidas humanas, y a la espera del proyecto del desvío del barranco de La Saleta , decidió desarrollar un plan de choque anti riadas, financiado con fondos procedentes tanto del Estado como de la Generalitat Valenciana, con una inversión que asciende a los 1.800.000 euros.