Pérez Llorca: "Habrá grandes novedades en el 2026 para el aeropuerto de Castellón"

Juanfran Pérez Llorca urge, para la provincia de Castellón, la intervención del Gobierno de España para defender al sector azulejero ante Bruselas, se muestra partidario de la existencia de Cevisama como feria propia y reafirma la apuesta del Consell por avanzar en proyectos clave para la provincia como el nuevo Hospital General o los conservatorios de música.

Así se pronuncia el primer president de la Generalitat entrevistado por los directores de los periódicos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Mediterráneo, Levante-EMV e Información. Fue en la sede de la Generalitat en Alicante, la conocida Casa de las Brujas, precisamente en el mismo edificio que su predecesor, Carlos Mazón, ocupó sus últimas horas como jefe del Consell, antes de presentar su dimisión y dar paso a la etapa Llorca.

En su reciente visita a Castellón fijó entre sus prioridades el apoyo a sectores clave para la provincia como el azulejo. ¿Tiene previsto convocar la Mesa de la Cerámica, actualmente en stand by, para abordar los problemas del sector?

El principal problema que tiene ahora la cerámica son las emisiones gratuitas de CO2, que parece que se van a eliminar en Europa y que requieren de la intervención directa del Gobierno de España. Es una de las cosas que le pedí a Pedro Sánchez en la reunión de Moncloa. Además, le puse un ejemplo claro para que él lo viese: el mismo problema que tiene con las emisiones de CO2 la industria azulejera en Castellón, lo tiene también la de Italia. La diferencia que tenemos es que el gobierno italiano ya ha ido con ellos a la Unión Europea a plantear alternativas y aquí aún no se han movido. No es una cuestión que podamos abordar en una mesa a nivel regional. Nosotros podemos hacer las reuniones que consideremos. Yo ya he mantenido contacto con el sector un par de veces, pero creo que aquí lo que se requiere es la intervención inmediata del Gobierno y que todo el sector se sienta defendido por su país frente a la Unión Europea, que está tomando decisiones que ponen en riesgo y en peligro a la industria azulejera de la provincia de Castellón.

¿Recuperará Cevisama en su formato original o damos ya por hecha su desaparición como feria autónoma?

Ahí ha faltado un poco de acuerdo entre el propio sector, si mantenerla o no. Me gusta la idea de que esté y que se mantenga, pero no voy a tomar una decisión unilateral, sino todo lo contrario. Yo lo que quiero es que haya consenso en el sector respecto a la feria.

Termina el año sin haberse licitado el proyecto para ampliar la Ciudad de la Justicia de Castellón en 17.000 metros cuadrados. ¿Qué nuevos plazos baraja? ¿Empezará el año licitándose?

Es cierto que la administración va con mucho retraso. De ahí también que este próximo 2026 presentemos un nuevo plan Simplifica que permita eliminar trámites burocráticos. A veces, si se da cuenta usted, incluso cuando tienes interés y necesidad de proyectar obras o de algo que al fin va a mejorar la calidad de vida de los vecinos, te encuentras con tus propias trabas y burocracias y eso es un poco lo que ha pasado. Respecto a la Ciudad de la Justicia, yo espero que tenga en el primer trimestre un impulso importante y que se ponga en marcha.

Y qué me dice de otra de las obras de mayor envergadura anunciada para la provincia, como son los nuevos conservatorios de Música y Danza de Castelló, cuyo presupuesto se estimaba en 50 millones de euros y estamos esperando que se haga realidad. ¿Para cuándo podría ser?

Pues mire, como decía, a mí no me gusta dar fechas concretas para luego mentir. Es cierto que las demoras están haciendo que se tengan que revisar muchos precios de muchos proyectos, porque vivimos un grave problema en el sector de la construcción y es que los costes se disparan de manera constante. Yo quiero que en el 2026 el tema de los conservatorios sea una realidad y en eso vamos a trabajar, igual que lo vamos a hacer para que el próximo sea un año en el que se vaya clarificando ese futuro Hospital General, en la ciudad de Castelló.

Desde el inicio de legislatura, las inversiones consignadas en el presupuesto de la Generalitat para la provincia de Castellón experimentan un retroceso, que el año pasado fue del 13,8%. ¿Cambiará esta tendencia y se destinarán más fondos a Castellón si se aprueba finalmente el presupuesto para el ejercicio del 2026?

No se guíen por los presupuestos, porque en ellos se pueden poner muchas cantidades todos los años y luego no ejecutarse. Yo creo que lo importante no es la consignación presupuestaria, sino la realidad. Y lo que le puedo asegurar es que la realidad de la provincia de Castellón va a mejorar y está mejorando mucho con las inversiones de la Generalitat valenciana. Luego podemos entrar a la guerra de cifras. Yo no conozco, y se lo digo desde el ámbito local que he sido muchos años alcalde, a nadie que ejecute el 100% de las partidas presupuestarias. Y, especialmente, en materia de inversión, que hay determinadas inversiones que pasan año tras año, que siempre se presupuestan y que nunca llegan. Creo que no es una buena referencia hablar de cantidades que están presupuestadas. Presupuestar es presuponer. Lo importante son los hechos reales que se lleven a término. Hemos hablado de la Ciudad de la Justicia. Hablamos también de una de las rondas de acceso a Castelló, que va a ser una realidad, o del Hospital General. Vamos a demostrar que con hechos sí que se consiguen las inversiones que necesita la provincia de Castellón.

Hablemos del aeropuerto de Castellón. Ha superado este año la cifra récord de 300.000 usuarios. ¿Defiende usted que se mantenga su gestión al amparo de la Generalitat valenciana o preferiría que se integrara a la red de AENA?

El aeropuerto de Castellón parecía el capricho del Partido Popular y fue objeto de muchísima burla a nivel nacional por parte, especialmente, de los partidos de izquierda, que hicieron una campaña muy dura contra estas instalaciones aeroportuarias. Y fíjese, a la vez que se construía el aeropuerto de Castellón, se construían otros pequeños aeropuertos en España que siguen cerrados a día de hoy. El de Castellón ha tenido una evolución espectacular. Por lo tanto, la idea no era mala. Otra cosa es cómo se ejecutaron ciertas cosas, que yo las critico abiertamente, pero la idea de un aeropuerto, repito, no era mala. Lo que le puedo asegurar a usted es que en el 2026 va a haber novedades importantes en el aeropuerto de Castellón que aún lo van a consolidar más y que van a hacer que las frecuencias aumenten considerablemente. Me va a permitir que no le diga más, pero va a haber grandes y muy buenas novedades en 2026 para ese aeropuerto de Castellón, que lo va a defender muchísimo la Generalitat valenciana.

Hemos conocido que en el primer trimestre de 2027 ya se iniciarán las obras del nuevo Hospital General de Castellón. ¿Significa que van a poder cumplir con los plazos que se habían marcado para la ejecución de este proyecto de enorme calado en la provincia?

Eso va a significar que el hospital no va a ser una maqueta como pasaba antes, sino una realidad y que se pone en marcha una necesidad sanitaria vital para la ciudad y para la provincia. La idea es que ese proyecto cumpla con los plazos establecidos, pero como siempre me gusta hablar con los pies en el suelo. Construir un hospital lleva su tiempo y su inversión, que en este caso ascenderá a más de 500 millones de euros. Nosotros tenemos que trabajar desde el primer día para que los objetivos y los plazos se cumplan y en ello vamos a poner todo el esfuerzo. Pero lo que sí que está claro es que ya es una realidad tangible que se pone en 2026 en marcha ese Hospital General.