Suspendidas la línea 1 y 2 de Metrovalencia por las lluvias

Las fuertes lluvias que están azotando la provincia de Valencia han obligado a Metrovalencia ha interrumpir la circulación de varias líneas de metro ya que el temporal está golpenado con fuerza estas zonas. Según ha anunciado Metrovalencia a través de sus redes sociales, la línea 1 ha interrumpido su servicio entre Alginet-Castelló y Empalme-Bétera.

Además también se ha interrumpido la línea 2 entre Paterna y La Canyada.