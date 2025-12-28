Última hora
Suspendidas la línea 1 y 2 de Metrovalencia por las lluvias
La línea 1 ha interrumpido su servicio entre Alginet-Castelló y Empalme-Bétera y la línea 2 entre Paterna y La Canyada
Las fuertes lluvias que están azotando la provincia de Valencia han obligado a Metrovalencia ha interrumpir la circulación de varias líneas de metro ya que el temporal está golpenado con fuerza estas zonas. Según ha anunciado Metrovalencia a través de sus redes sociales, la línea 1 ha interrumpido su servicio entre Alginet-Castelló y Empalme-Bétera.
Además también se ha interrumpido la línea 2 entre Paterna y La Canyada.
