Lluvias en Valencia: Fuerte granizada en Alginet mientras la tormenta se acerca a la ciudad
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso naranja por fuertes lluvias y tormentas que incluso pueden descargar con granizo en toda la provincia
Dos tormentas de fuerte intensidad, localizadas en la provincia de Valencia y el sur de Alicante, afectan el territorio de la Comunitat Valenciana en la mañana de este domingo.
Según explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, hay un núcleo de tormenta con precipitaciones de intensidad fuerte o muy fuerte que cruza en diagonal la provincia de Valencia, desde la zona de Barxeta y Simat, pasando por Carcaixent, Guadassuar, Carlet y penetrando en la Hoya de Buñol y Plana de Utiel.
Por su parte, Avamet ha advertido de una precipitación de intensidad torrencial en el Pla de Corrals, en el término municipal de Simat de la Valldigna, con 105 l/m2 hoy, 44 de los cuales se han recogido en solo 30 minutos.
Las tormentas están teniendo localmente intensidad muy fuerte, con acumulados que localmente han superado los 40 l/m2 en una hora. Como la banda está estacionaria entre la montaña de la Safor y localidades de la Ribera, ya hay acumulados de más de 100 l/m2 en las últimas 12 horas, detallan.
La Aemet apunta que no llueve en el litoral, pero lo hace en sierras de prelitoral. La intensidad no es como en grandes temporales de otoño, pero están siendo tormentas persistentes, por lo que se pueden producir crecidas de barrancos y ramblas. Por ello, pide precaución y prestar mucha atención a la información que proporcionen los canales oficiales.
Marga Vázquez
Fuerte granizada en Alginet
Marga Vázquez
La tormenta se acerca a València
Marga Vázquez
Mompó: "Llegan imágenes preocupantes de barrancos al límite y calles anegadas"
El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, se ha puesto en contacto con algunos alcaldes para conocer de primera mano la situación en sus municipios. Mompó dice que hay "imágenes preocupantes de barrancos al límite, calles anegadas y zonas completamente inundadas".
Inundaciones en algunos puntos de Barxeta
Marga Vázquez
Bernabé avisa de que pueden darse "crecidas repentinas" en barrancos y ramblas
La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha recalcado que la previsión esta tarde es que llueva también en la zona de la Hoya de Buñol, lo que supone, "efectivamente, zonas de cabeceras de cuencas y de barrancos que van a generar un desplazamiento de correntías de agua en zonas de ramblas que probablemente van secas, pequeñas y cortas, y que tienen la posibilidad de crecidas repentinas".
Marga Vázquez
Emergencias advierte de desbordamientos en barrancos de Alicante y pide precaución
El temporal de lluvia que afecta a la Comunitat Valenciana está dejando las precipitaciones "más intensas" en las comarcas valencianas de la Safor y la Ribera y han provocado ya desbordamientos de algunos barrancos --como Barxeta y la rambla de Abanilla en Orihuela--, además de obligar a emitir una alerta en el cauce del Segura y estar muy pendientes de la evolución del río Vaca.
Así lo ha expuesto el conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat, Juan Carlos Valderrama, que ha presidido esta mañana una reunión de coordinación ante el episodio de lluvias.
EFE
Emergencias activa la alerta hidrológica por aumento del caudal en el río Segura
El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana ha activado la alerta hidrológica en los municipios de la cuenca del río Segura por el aumento de caudal de este río, cuya tendencia es ascendente. En un aviso especial este domingo, el CCE señala que los municipios deben mantener la observancia de la evolución de la cuenca del río y adoptar las medidas preventivas pertinentes para evitar el acceso a las riberas de las personas.
Cèsar Garcia Aleixandre
La Policía Local de València desaloja a los vecinos del Jardín del Turia por el aviso naranja por fuertes lluvias
Agentes de la Policía Local de València han empezado a desalojar esta mañana a los vecinos y vecinas que estaban paseando y haciendo deporte por el extenso Jardín del Turia, después de la decisión del Ayuntamiento de suspender todas las actividades actividades municipales al aire libre y decretar el cierre de parques y jardines en toda la ciudad con motivo del aviso naranja por lluvias decretado para este domingo en toda la provincia de Valencia. De ahí que se prohíba el acceso al Jardín del Turia.
Al observar las diferentes unidades policiales que había ciudadanos y turistas en los paseos y espacios ajardinados del viejo cauce, los agentes están procediendo a desalojarlos instándoles a que abandonen el jardín y colocando cintas de prohibido el acceso.
