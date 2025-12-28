Lluvias en Valencia: Fuerte granizada en Alginet mientras la tormenta se acerca a la ciudad

Dos tormentas de fuerte intensidad, localizadas en la provincia de Valencia y el sur de Alicante, afectan el territorio de la Comunitat Valenciana en la mañana de este domingo.

Según explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, hay un núcleo de tormenta con precipitaciones de intensidad fuerte o muy fuerte que cruza en diagonal la provincia de Valencia, desde la zona de Barxeta y Simat, pasando por Carcaixent, Guadassuar, Carlet y penetrando en la Hoya de Buñol y Plana de Utiel.

Por su parte, Avamet ha advertido de una precipitación de intensidad torrencial en el Pla de Corrals, en el término municipal de Simat de la Valldigna, con 105 l/m2 hoy, 44 de los cuales se han recogido en solo 30 minutos.

Las tormentas están teniendo localmente intensidad muy fuerte, con acumulados que localmente han superado los 40 l/m2 en una hora. Como la banda está estacionaria entre la montaña de la Safor y localidades de la Ribera, ya hay acumulados de más de 100 l/m2 en las últimas 12 horas, detallan.

La Aemet apunta que no llueve en el litoral, pero lo hace en sierras de prelitoral. La intensidad no es como en grandes temporales de otoño, pero están siendo tormentas persistentes, por lo que se pueden producir crecidas de barrancos y ramblas. Por ello, pide precaución y prestar mucha atención a la información que proporcionen los canales oficiales.