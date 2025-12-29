Aemet mantiene la alerta amarilla por lluvias para hoy

El lunes será una jornada de transición hacia un tiempo anticiclónico aunque la Agencia estatal de meteorología (Aemet) mantiene la alerta amarilla por lluvias, tormentas y nieblas en Andalucía, Baleares, Murcia y la Comunitat Valenciana. Se prevén precipitaciones acompañadas de tormenta y granizo que se prevén fuertes y persistentes, incluso localmente muy fuertes, en zonas de la Comunitat Valenciana, pero también en Baleares y litorales de Murcia y Almería, sin descartar los de Cataluña. Al final del día y de cara al martes tenderán en general a cesar y a abrirse claros.

Las precipitaciones también podrán ser en forma de nieve en las montañas del extremo este y de Mallorca por encima de 1.400/1.800 metros, pudiendo bajar localmente a los 1.200 metros al principio en la Ibérica sur.

La Aemet señala que no se esperan precipitaciones en el resto de la Península, si bien sí abundante nubosidad baja con una tendencia por lo general a despejar a lo largo del día. También, para los que tengan que viajar, se prevén nieblas matinales en interiores de Galicia y del tercio este peninsular, alto Ebro y ambas mesetas, previéndose más densas y persistentes en el centro y oeste de la Norte donde podrán ser engelantes.

En cuanto a las temperaturas, se prevén ascensos en las máximas en el tercio sur peninsular y entornos de montaña del resto, con probables descensos en las zonas de niebla de la mitad norte peninsular, y pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en la mayor parte del país. Se darán heladas débiles en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular y en sierras del sureste, llegando a moderadas en montañas incluso localmente fuertes en Pirineos. Por último, soplará viento flojo en la mayor parte del país, con intervalos moderados en litorales mediterráneos.