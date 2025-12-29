El alcalde de Almussafes declarará el viernes ante el PSOE por las denuncias de acoso
Toni González, que atribuye el caso a un ajuste de cuentas interno, ha sido citado por Ferraz el 2 de enero de forma telemática
El alcalde de Almussafes, Toni González, quien ha sido expulsado del PSPV tras las acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, declarará el viernes ante el CADE, el canal habilitado por el PSOE para tramitar las infracciones, quejas o denuncias, entre ellas las de acoso.
Según han informado a EFE fuentes próximas al alcalde, la citación, que él esperaba que pudiera producirse este lunes, será finalmente el 2 de enero a las 9:30 horas por motivos de agenda y se realizará de forma telemática.
González fue suspendido de militancia hace algo más de dos semanas al hacerse públicas unas acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, pero mantiene el cargo de alcalde de Almussafes en el grupo mixto, aunque el partido le ha pedido que entregue el acta de concejal.
Cree que "se ha incumplido la presunción de inocencia", así como el reglamento interno del CADE, que, según explican las mismas fuentes, obliga a guardar confidencialidad respecto a la persona que acusa, la persona acusada y el procedimiento. Además, critica no saber qué pruebas hay en su contra.
Como contó Levante-EMV, en esa declaración del 2 de enero González se declarará inocente y alegará que las denuncias son una 'vendetta' de la dirección autonómica de Diana Morant. El entorno del alcalde asegura que se trata de una campaña con la que tratan de ajustar cuentas con él por no haber respaldado al candidato oficialista para la provincial, Robert Raga, y haberse decantado por Carlos Fernández Bielsa.
