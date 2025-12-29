Vaivén
Alzira toma la delantera en la celebración del Any Jaume I
Sucede que el 30 de diciembre es el día de la entrada en Alzira de Jaume I, así que la ciudad ha aprovechado para activar el Any Jaume I, que se celebrará durante todo 2026 con motivo de los 750 años de la muerte del monarca fundador del Reino de Valencia. Es una manera de tomar la delantera a otras instituciones que también tienen previsto conmemorar la efeméride durante todo el año. El Ayuntamiento de València aprobó hace unos días una moción con ese fin, pero se desconocen sus planes. También la Diputación de Valencia se sabe que trabaja en el recuerdo de una fecha tan significada. De la Generalitat, poco (por no decir nada) se sabe, que no quiere decir que acabe moviendo ficha. Alzira, donde la tradición dice que murió el rey (algo que prestigiosos historiadores han rebatido en los últimos años), ha querido así ser la primera ciudad en actuar para honrar a Jaume I.
