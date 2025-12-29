Ayuso, sobre los valencianos desaparecidos en Indonesia: "Es el acontecimiento más triste de esta Navidad en España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado todo su cariño a la familia de los valencianos desaparecidos en el naufragio ocurrido en Indonesia, una tragedia que ha descrito como el "acontecimiento más triste de esta Navidad en España". "No podemos imaginarnos lo que debe sentirse. Ir juntos, los seis, y volver dos", ha compartido en un mensaje a través de su cuenta oficial en la red social 'X'.

El mensaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha llegado después de que la familia confirmara que el cuerpo de la niña de 12 años hallado en Indonesia pertenece a uno de los menores valencianos desaparecidos. "Perder tres hermanos, tres hijos, un marido, un padre, tres nietos, cuatro vidas. Partir a este gran equipo por la mitad para siempre", ha lamentado.

Con todo, Ayuso ha querido trasladar sus condolencias y las de toda su región: "Nos sumamos al dolor de esta familia y le mandamos todo nuestro cariño".