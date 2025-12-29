Ayuso, sobre los valencianos desaparecidos en Indonesia: "Es el acontecimiento más triste de esta Navidad en España"
La presidenta de la Comunidad de Madrid traslada su cariño a la familia tras confirmarse que el cuerpo hallado de la niña de 12 años pertenece a uno de los menores valencianos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado todo su cariño a la familia de los valencianos desaparecidos en el naufragio ocurrido en Indonesia, una tragedia que ha descrito como el "acontecimiento más triste de esta Navidad en España". "No podemos imaginarnos lo que debe sentirse. Ir juntos, los seis, y volver dos", ha compartido en un mensaje a través de su cuenta oficial en la red social 'X'.
El mensaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha llegado después de que la familia confirmara que el cuerpo de la niña de 12 años hallado en Indonesia pertenece a uno de los menores valencianos desaparecidos. "Perder tres hermanos, tres hijos, un marido, un padre, tres nietos, cuatro vidas. Partir a este gran equipo por la mitad para siempre", ha lamentado.
Con todo, Ayuso ha querido trasladar sus condolencias y las de toda su región: "Nos sumamos al dolor de esta familia y le mandamos todo nuestro cariño".
- Directo lluvias en Valencia: Protección Civil envía el ES-Alert a toda la provincia de Valencia
- Luto en la hostelería valenciana: la familia de 'El Coso', marcada por el éxito y la tragedia en Indonesia
- La Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Valencia
- Juanfran Pérez Llorca: 'No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
- Aemet anuncia lluvias y tormentas 'muy fuertes' en Valencia para el último fin de semana del año
- Más de 200 litros por metro cuadrado en unas horas: Los municipios de Valencia donde más llueve
- Carreteras cortadas en Valencia por la lluvia: la A-7 y la A-3, con problemas
- Hambre y frío en València: adiós al menú diario de comida caliente para personas sin hogar