Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo lluvias ValenciaCarreteras cortadasTemporal rescatesCuerpo naufragioFamilia IndonesiaProyectos suelo protegidoEntrevista Pérez Llorca
instagramlinkedin

Ayuso, sobre los valencianos desaparecidos en Indonesia: "Es el acontecimiento más triste de esta Navidad en España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid traslada su cariño a la familia tras confirmarse que el cuerpo hallado de la niña de 12 años pertenece a uno de los menores valencianos

Equipos de rescate recuperan el cuerpo sin vida de uno de los menores valencianos desaparecidos en el naufragio de Indonesia.

Equipos de rescate recuperan el cuerpo sin vida de uno de los menores valencianos desaparecidos en el naufragio de Indonesia. / B-Universe Photo/Albertus Pepi Kurniawan

Candela García

Candela García

València

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado todo su cariño a la familia de los valencianos desaparecidos en el naufragio ocurrido en Indonesia, una tragedia que ha descrito como el "acontecimiento más triste de esta Navidad en España". "No podemos imaginarnos lo que debe sentirse. Ir juntos, los seis, y volver dos", ha compartido en un mensaje a través de su cuenta oficial en la red social 'X'.

El mensaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha llegado después de que la familia confirmara que el cuerpo de la niña de 12 años hallado en Indonesia pertenece a uno de los menores valencianos desaparecidos. "Perder tres hermanos, tres hijos, un marido, un padre, tres nietos, cuatro vidas. Partir a este gran equipo por la mitad para siempre", ha lamentado.

Con todo, Ayuso ha querido trasladar sus condolencias y las de toda su región: "Nos sumamos al dolor de esta familia y le mandamos todo nuestro cariño".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo lluvias en Valencia: Protección Civil envía el ES-Alert a toda la provincia de Valencia
  2. Luto en la hostelería valenciana: la familia de 'El Coso', marcada por el éxito y la tragedia en Indonesia
  3. La Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Valencia
  4. Juanfran Pérez Llorca: 'No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
  5. Aemet anuncia lluvias y tormentas 'muy fuertes' en Valencia para el último fin de semana del año
  6. Más de 200 litros por metro cuadrado en unas horas: Los municipios de Valencia donde más llueve
  7. Carreteras cortadas en Valencia por la lluvia: la A-7 y la A-3, con problemas
  8. Hambre y frío en València: adiós al menú diario de comida caliente para personas sin hogar

Directo: Pérez Llorca visita Barxeta

Directo: Pérez Llorca visita Barxeta

Barxeta estudia la petición de "zona catastrófica" por el temporal de este fin de semana

Barxeta estudia la petición de "zona catastrófica" por el temporal de este fin de semana

La lluvias dañan 23.000 hectáreas de cítricos, caquis y hortalizas y causan pérdidas de 3 millones

La lluvias dañan 23.000 hectáreas de cítricos, caquis y hortalizas y causan pérdidas de 3 millones

Bernabé traslada su apoyo a la familia de los valencianos desaparecidos en el naufragio de Indonesia

Bernabé traslada su apoyo a la familia de los valencianos desaparecidos en el naufragio de Indonesia

L’alerta roja per pluges reviu els fantasmes de la dana en la zona zero

L’alerta roja per pluges reviu els fantasmes de la dana en la zona zero

Ayuso, sobre los valencianos desaparecidos en Indonesia: "Es el acontecimiento más triste de esta Navidad en España"

Ayuso, sobre los valencianos desaparecidos en Indonesia: "Es el acontecimiento más triste de esta Navidad en España"

Bernabé alerta de que los cambios en urbanismo del Consell son un "peligro para la vida de las personas" y avanza la oposición del Gobierno

Bernabé alerta de que los cambios en urbanismo del Consell son un "peligro para la vida de las personas" y avanza la oposición del Gobierno

Jornada de caos amb inundacions, rius desbordats i desallotjaments a la Ribera

Tracking Pixel Contents