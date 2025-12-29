Bernabé traslada su apoyo a la familia de los valencianos desaparecidos en el naufragio de Indonesia

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha destacado que tanto ayer como hoy han sido días "importantes" en la búsqueda de los valencianos desaparecidos en Indonesia tras el naufragio de una embarcación, al tiempo que ha trasladado su apoyo a los familiares. En estos momentos, por la diferencia horaria, ya se ha detenido la búsqueda de los desaparecidos hasta mañana.

Bernabé se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras ser preguntada por las novedades en este asunto tras su visita a la localidad valenciana de Riba-roja de Túria, afectada por el reciente episodio de lluvias en la Comunitat Valenciana.

Precisamente esta misma mañana se ha hallado el cuerpo de uno de los tres menores valencianos desaparecidos en Indonesia. La menor de 12 años viajaba junto a su familia en la embarcación hundida en Labuan Bajo, en el Parque Nacional de Komodo. Su madre, Andrea Ortuño, y una de sus hermanas pudieron ser rescatadas de la embarcación. Sin embargo, quedaron atrapados otro de sus hermanos, el marido de su madre —el entrenador de fútbol Fernando Martín— y el hijo menor de este, fruto de una relación anterior.

"Lo único que podemos esperar y desear es que finalmente puedan encontrar los cuerpos que quedan pendientes de encontrar", ha dicho Bernabé. Por parte del Gobierno de España, ha añadido, "existe toda la coordinación y la colaboración con las familias para que puedan estar informadas y atendidas en un momento tan duro y tan terrible".

Desde Exteriores han apuntado en un comunicado que la Embajada española en Yakarta está prestando toda la atención consular a las personas afectadas y haciendo seguimiento permanente de las labores de rescate. El Gobierno de España ha agradecido a las autoridades indonesias su "implicación" en la búsqueda.