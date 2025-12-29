Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Todas las carreteras cortadas en Valencia y las que aún tienen problemas por las lluvias

La DGT ha tenido que decretar el nivel negro (corte total) en muchas vías de la provincia

Carreteras cortadas en Valencia o con problemas por las lluvias.

Carreteras cortadas en Valencia o con problemas por las lluvias. / Agustí Perales Iborra

Marga Vázquez

Marga Vázquez

València

Las intensas lluvias caídas este domingo 28 de diciembre sobre Valencia llevaron a la Dirección General de Tráfico (DGT) a cortar varias carreteras por inundaciones o por encontrarse completamente intransitables.

Algunas vías acumulaban bastante agua y hubo que achicar el agua. Es lo que ocurrió a primera hora de la tarde en la A-7, donde se generaron dos kilómetros de retenciones tras la interrupción del tráfico rodado por la presencia de balsas de agua que hacían muy peligrosa o casi imposible la circulación.

Otros puntos, como la A-3, también registraron problemas y muchas vías de carácter secundario tuvieron que ser cerradas por completo a la circulación debido a las pésimas condiciones en que se encontraban por la lluvia.

Carreteras cortadas en Valencia por la lluvia

Según la información facilitada por la DGT, a las diez de la mañana del lunes 29 de diciembre, horas después de las tormentas que el domingo sacudieron casi toda la provincia de Valencia, las carreteras en nivel negro y, por tanto, con un corte total de la circulación debido a las intensas precipitaciones son:

  • CV-576 - La Pobla Llarga: corte total en ambos sentidos (de la Pobla Llarga a l'Énova)
  • CV-570 - Carcaixent: corte total en ambos sentidos (de Carcaixent a Vilella)
  • CV-600 - Simat de la Valldigna: corte total en ambos sentidos
  • CV-520 - Benifaió: corte total en ambos sentidos
  • CV-424 - Buñol: corte total en ambos sentidos
  • CV-544 - Massalavés: corte total en ambos sentidos
  • CV-575 - Barxeta: corte total en ambos sentidos

Carreteras cortadas en Valencia o con problemas para la circulación por las lluvias.

Carreteras cortadas en Valencia o con problemas para la circulación por las lluvias. / Agustí Perales Iborra

Carreteras con problemas de circulación en Valencia

  • CV-600 - Barxeta: condiciones difíciles de circulación en ambos sentidos (de Barxeta a Pla de Corrals)
  • CV-580 - Millares: condiciones difíciles de circulación en ambos sentidos (de Millares a Dos Aguas)
  • CV-435 - Montroi: condiciones difíciles de circulación en ambos sentidos (de Montroi a Dos Aguas)
  • CV-434 - Macastre: condiciones difíciles de circulación en ambos sentidos (de Macastre a Yátova)
  • CV-429 - Yátova: condiciones difíciles de circulación en ambos sentidos (de Yátova a Hortunas)
  • CV-427 - Yátova: condiciones difíciles de circulación en ambos sentidos (de Yátova a Buñol)
  • CV-425 - Macastre: condiciones difíciles de circulación en ambos sentidos (de Macastre a Cortes de Pallás)
  • CV-60 - Llocnou de Sant Jeroni: condiciones difíciles de circulación en ambos sentidos
  • CV-428 - Cortes de Pallás: condiciones difíciles de circulación en ambos sentidos
  • CV-41 - Vilella: condiciones difíciles de circulación en ambos sentidos (de Vilella a Carcaixent)

