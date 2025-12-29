Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo lluvias ValenciaCarreteras cortadasTemporal rescatesCuerpo naufragioFamilia IndonesiaProyectos suelo protegidoEntrevista Pérez Llorca
instagramlinkedin

En Directo

El tiempo

Directo lluvias en Valencia: Carlet mantiene siete caminos cerrados

En la jornada del domingo se registraron más de 250 litros por metro cuadrado en algunos puntos, hubo rescates y se produjeron desbordamientos de barrancos

Imagen de satélite sobre las tormentas que afectan hoy a Valencia y Castellón.

Imagen de satélite sobre las tormentas que afectan hoy a Valencia y Castellón. / Aemet

Marga Vázquez

Marga Vázquez

València

Las lluvias golpearon con fuerza la provincia de Valencia durante gran parte del domingo 28 de diciembre. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) llegó a activar el aviso rojo, la máxima alerta meteorológica, en el litoral sur de la provincia y Protección Civil mandó un ES-Alert a toda la provincia para prevenir ante posibles inundaciones.

Las precipitaciones dejaron en algunos puntos de Valencia más de 250 litros por metro cuadrado y provocaron inundaciones en algunos puntos, además de ocasionar rescates y desbordamientos de barrancos. Este lunes, 29 de diciembre, el litoral de Valencia continúa en aviso amarillo hasta el mediodía.

Última hora de las lluvias en Valencia

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents