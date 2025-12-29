En Directo
Directo lluvias en Valencia: Carlet mantiene siete caminos cerrados
En la jornada del domingo se registraron más de 250 litros por metro cuadrado en algunos puntos, hubo rescates y se produjeron desbordamientos de barrancos
Las lluvias golpearon con fuerza la provincia de Valencia durante gran parte del domingo 28 de diciembre. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) llegó a activar el aviso rojo, la máxima alerta meteorológica, en el litoral sur de la provincia y Protección Civil mandó un ES-Alert a toda la provincia para prevenir ante posibles inundaciones.
Las precipitaciones dejaron en algunos puntos de Valencia más de 250 litros por metro cuadrado y provocaron inundaciones en algunos puntos, además de ocasionar rescates y desbordamientos de barrancos. Este lunes, 29 de diciembre, el litoral de Valencia continúa en aviso amarillo hasta el mediodía.
Última hora de las lluvias en Valencia
Sergi Sapena
La granizada de la Safor cubre varios términos de una capa de hielo
Tremenda granizada la que en la tarde de este pasado domingo cayó en amplias zonas del norte de la Safor, especialmente en los términos municipales de Barx, Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Xeraco y Xeresa. Con menor intensidad el granizo también apareció en otras zonas.
Gerard Ferrando
Así fue la intensa tromba de agua y granizo que cayó sobre Barxeta
Rubén Sebastián
Carlet mantiene cerrados siete caminos pese al cese de las lluvias
El cese de la lluvia ha dado un respiro a los municipios de la Ribera, aunque la situación no se ha normalizado por completo. Durante la mañana del lunes, los ayuntamientos trabajan para que así sea, pero la gran intensidad de las precipitaciones generó acumulaciones importantes que todavía dejan algunos puntos de la geografía intransitables. Es el caso de Carlet, donde a las 10:00 seguían inaccesibles siete caminos.
Gonzalo Sánchez
La alerta roja por lluvias revive los fantasmas de la dana en la zona cero
El fantasma de las inundaciones volvió a recorrer este domingo, 28 de diciembre de 2025, las localidades de la «zona cero» en la provincia de Valencia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) elevó a nivel rojo el aviso por lluvias en todo el litoral sur, advirtiendo de un «peligro extremo» tras una jornada en la que se superaron los 200 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas. Ante la virulencia del temporal, la Generalitat activó el sistema Es-Alert, enviando avisos a los teléfonos móviles de la población en toda la provincia de Valencia.
Rubén Sebastián
L'Alcúdia recupera la normalidad tras una tromba que revivió el miedo de la dana
Tras una jornada dominical marcada por las fuertes lluvias, l'Alcúdia recupera la normalidad poco a poco. A primera hora de la mañana, tan solo el paso inferior de las vías de la línea de Metrovalencia presentaba todavía una acumulación importante de agua, pero los bomberos ya trabajaban en su achique.
Sara García
Torrent mantiene cortados pasos inundables tras los siete rescates realizados en l'Horteta
Tras las fuertes precipitaciones sufridas en la jornada del 28 de diciembre, la Policía Local de Torrent informa de que se mantienen cortados varios pasos inundables del término municipal debido a que todavía baja agua por los barrancos, "lo que supone un grave peligro", según declaran los agentes.
Marga Vázquez
Carreteras cortadas en Valencia y las que aún tienen problemas por las lluvias
Las intensas lluvias caídas este domingo 28 de diciembre sobre Valencia llevaron a la Dirección General de Tráfico (DGT) a cortar varias carreteras por inundaciones o por encontrarse completamente intransitables.
Estas son las que aún están en nivel negro (corte total) o aún registran problemas. Lee aquí toda la información.
Marga Vázquez
Noche muy larga en la Ribera Alta
La noche ha sido larga en la Ribera Alta. En Carcaixent, que hoy aún ha amanecido con las calles anegadas de agua, el barrio de Cogullada se ha llevado una de las peores partes.
Allí, el nivel del agua empezó a bajar pasada la medianoche. A las dos de la madrugada, la inundación remitía y descendía 15 centímetros.
En Barxeta, el barranco se desbordó. El presidente de la Generalitat visitará esta mañana ambos puntos, además de l'Alcúdia.
Marga Vázquez
Pérez Llorca se desplaza a las zonas más afectadas por las lluvias
El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha modificado su agenda con motivo de las fuertes lluvias registradas ayer en la Ribera y la Safor y esta mañana acudirá a varias localidades para comprobar cuál es la situación allí.
En concreto, el jefe del Consell se desplazará a las 10.30 horas a Barxeta y, de allí, acudirá a l'Alcúdia (la visita está prevista a las 11.30 horas) y, posteriormente, a Carcaixent, donde llegará en torno a las 12.30 horas.
Marga Vázquez
Tormentas en Alicante y lluvias en el mar en Valencia
El día ha comenzado hoy con nuevas tormentas, según indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La tormenta se encuentra entre Pilar de la Horadada y Torrevieja. También se han registrado lluvias en las primeras horas del día en el mar que han dejado precipitaciones "en el litoral norte de Valencia y en Castellón".
