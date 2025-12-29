Directo lluvias en Valencia: Carlet mantiene siete caminos cerrados

Noche muy larga en la Ribera Alta

La noche ha sido larga en la Ribera Alta. En Carcaixent, que hoy aún ha amanecido con las calles anegadas de agua, el barrio de Cogullada se ha llevado una de las peores partes.

Allí, el nivel del agua empezó a bajar pasada la medianoche. A las dos de la madrugada, la inundación remitía y descendía 15 centímetros.

En Barxeta, el barranco se desbordó. El presidente de la Generalitat visitará esta mañana ambos puntos, además de l'Alcúdia.