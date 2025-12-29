Los fraudes aflorados en las herencias elevan un 28 % la recaudación del impuesto

El fraude es una actitud que a veces va incluso más allá de la muerte. La Agencia Tributaria Valenciana da buena fe de ello, con los datos que están aflorando este año en el impuesto de sucesiones y donaciones.

Según los últimos datos actualizados a octubre de 2025, la Generalitat ha ingresado este año 181 millones en concepto de sucesiones (dentro del Impuesto de Sucesiones y Donaciones), lo que supone un sorprendente 28,76 % más que el año anterior. Sorprendente porque tras las rebajas fiscales, la recaudación de esta figura impositiva que grava las herencias se había desplomado en 2024.

¿A qué se debe entonces el repunte? Aunque en ocasiones se dan estos incrementos por el fallecimiento de algún gran patrimonio que provoca un ingreso tributario extraordinario, la Conselleria de Hacienda señala que este incremento se debe “principalmente a las actuaciones desarrolladas por las Subdirecciones Generales de Inspección y de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria Valenciana, en su lucha contra el fraude y la evasión fiscal”. En concreto, lo que ha ocurrido este año es que estas actividades de “inspección y comprobación” de los últimos cuatro ejercicios se han traducido en liquidaciones que los contribuyentes están ingresando. Así que, hablando de herencias, estos ingresos del actual Consell son 'heredados' de la actividad inspectora de los años precedentes, con la que fue directora general de la Agencia Tributaria Valenciana desde 2019 hasta su reciente salida de este año, Sonia Díaz.

¿Cómo se detectan estos fraudes?

Dependiendo del caso, puede tratarse de un despiste o de que alguien no declare su incremento patrimonial deliberadamente. Una de las maneras de descubrirlo se da cuando se cruzan datos y se detecta que una escritura notarial no tiene una autoliquidación correspondiente. La Agencia Tributaria Valenciana hizo un trabajo importante años atrás para conseguir que los colegios notariales compartieran en tiempo real la información de las escrituras con todas las autoridades tributarias de España. Otro supuesto habitual se da con las transmisiones de empresa familiar, que se detectan al comprobar una aplicación indebida o incorrecta de beneficios fiscales sin cumplir los requisitos oportunos.

Tras los cambios fiscales de 2023, casi de inmediato a la llegada al Palau de la Generalitat de Carlos Mazón, la recaudación por este impuesto se hundió. Lo que hasta 2024 había sido una recaudación estable (entre 323 y 326 millones en los años precedentes), ese año se redujo a 206 millones, en derechos reconocidos. Era un compromiso de campaña de Mazón, que había convertido en símbolo este impuesto que, por otro lado, pagaban sobre todo patrimonios elevados. Apenas un 12 % de las herencias tributaban por este impuesto, aproximadamente.

Lo que grava este impuesto de sucesiones y donaciones es la adquisición de bienes y derechos por herencia o legado, así como por donación inter vivos. También la percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida, cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario.

El gran cambio que se produjo en 2023 fue aplicar una bonificación general del 99 % para los grupos I y II, es decir, los ascendientes (padres, abuelos...), los descendientes (hijos, nietos...) y el cónyuge. Lo que continúa igual son los grupos III y IV (hermano, primos, etc).

Este año ha habido nuevos cambios ligados a este impuesto, básicamente para que no tributen las sucesiones y donaciones de víctimas de la dana, en virtudo del decreto ley 12/2024, de 12 de noviembre, del Consell, de medidas fiscales de apoyo a los afectados.

Al margen de este aumento puntual de la recaudación en 2025, la previsión de la Conselleria de Hacienda es que el próximo año haya una reducción de 2 millones en los ingresos. Así figura en un reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), a partir del plan económico financiero enviado por la Generalitat. En un primer momento, la Airef publicó por error que esa reducción de ingresos sería de 30 millones, tal como recogió Levante-EMV. Serán solo dos. Para 2027, eso sí, la Generalitat y Airef prevén una bajada de 30 millones.