Jornada de caos con inundaciones, ríos desbordados y desalojos en la Ribera

La Ribera vivió ayer una jornada de angustia y caos con registros de hasta 220 litros por metro cuadrado en tan solo siete horas que provocaron el desbordamiento de ríos y barrancos, en particular el Magro y el Verde, el corte de carreteras -incluso problemas en la autovía A 7 por la acumulación de agua- y de numerosos caminos, rescates de personas aisladas e inundaciones de garajes, bajos y viviendas en varios núcleos urbanos.

L’Alcúdia, uno de los municipios afectados por la dana de octubre de 2024, vio como los colectores que siguen obturados por la acumulación de barro eran incapaces de evacuar las intensas precipitaciones -incluso el agua afloraba por las trapas de la red de alcantarillado-, lo que provocó que diferentes sectores del casco urbano quedaran completamente anegados. También Guadassuar, en la misma zona cero de la dana en la Ribera, volvía a sufrir inundaciones en las zonas bajas del municipio al verse desbordada la red de alcantarillado por la gran cantidad de agua que recibía. Ambas localidades marcaron el récord de precipitaciones en un comarca que registró lluvias intensas generalizadas, con más de veinte observatorios de la red de Avamet con acumulados de más de cien litros.

El peligro del río Barxeta

La espectacular crecida del Barxeta por las lluvias en la cuenca alta causó inundaciones en el otro extremo de la comarca. Sus aguas desbordadas pasearon las calles de Rafelguaraf, obligaron a evacuar a 38 vecinos de la calle Levante de la Pobla Llarga, la más próxima al barranco, donde algunas viviendas quedaron anegadas y, sobre todo, volvió a inundar Cogullada, una pedanía de Carcaixent que sufre periódicamente las acometidas del barranco y donde las autoridades fueron casa por casa para alertar a los residentes del peligro que se cernía sobre ellos. También varias calles del núcleo principal quedaron anegadas a medida que avanzaba la tarde en una jornada de caos por la meteorología adversa.

También granizo

En paralelo a las intensas lluvias, el granizo también hizo acto de presencia con distintos grados de intensidad en localidades como Alginet, Carlet, Alzira o la Barraca d’Aigües Vives, pero también en Sueca, Polinyà o Riola, donde los registros de precipitaciones fueron más moderados que en la mayoría de municipios de la Ribera Alta.

La Confederación Hidrográfica del Júcar alertó sobre «un aumento notable del caudal en el río Albaida a su paso por Manuel» hasta llegar al umbral amarillo, ya que alcanzó valores superior a los 50 metros cúbicos por segundo. El Ayuntamiento de Manuel, ante esta crecida, decidió cortar los pasos y caminos cercanos para evitar desplazamientos innecesarios. También la CHJ alertó por la tarde de una crecida del Magro en Guadassuar, mientras que el caudal del río en Algemesí, epicentro de la catastrófica dana en la Ribera, no preocupa en principio. El Magro llegó a desbordarse en Real, provocando la inundación de campos, mientras que el río Verde lo hacía entre los términos de Alberic y Massalavés obligando a cortar caminos rurales. Afortunadamente, el Xúquer tenía capacidad para absorber todas las aportaciones que iba recibiendo y si bien el nivel creció de forma importante a la altura de la desembocadura del río Albaida, no se llegó a desbordar.

Los diferentes ayuntamientos han intensificado el control sobre barrancos y ramblas. En el caso de Alzira, preocupaba la crecida del barranco de la Casella y al cierre de esta edición empezaba a descencer tras aproximarse al nivel que obliga a cerrar las compuertas de desagüe del barrio de Les Basses. La medida evita que este sector de la ciudad se acabe inundando por la red de colectores pero, por contra, elimina la posibilidad de desagüe, por lo que si persisten las lluvias se acaban registrando inundaciones. El barranco de Barxeta también representa una amenaza ya que puede bloquear que el Casella desagüe cuando baja crecido.