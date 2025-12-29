La menor de 12 años fallecida en el naufragio de Indonesia, una gran futbolista que deja un vacío irreparable en sus clubes

La tragedia del naufragio en Indonesia ha sacudido también al mundo del fútbol base. Dos equipos de la ciudad de València se han sumado al dolor de la familia de los valencianos desaparecidos después de que se hundiera su embarcación en Labuan Bajo, en el Parque Nacional de Komodo. El hallazgo del cuerpo sin vida de la niña de 12 años esta mañana, hija de Andrea Ortuño, una de las supervivientes del accidente, ha provocado una inmensa tristeza en el Club de Fútbol Malvarrosa y en el Patacona C.F., en los que la menor ha dejado huella para siempre.

"Lía no solo era una gran futbolista, sino una persona querida, comprometida y llena de valores que siempre llevó con orgullo nuestro escudo. Su pérdida deja un vacío imposible de describir". Así la recuerdan en su equipo actual, el Club de Fútbol Malvarrosa, desde el que sienten una tristeza y un dolor "inmensos" por lo sucedido, tal como han compartido a través de sus redes sociales.

Desde el conjunto, asimismo, han querido mostrar su "apoyo absoluto y sincero a su familia, amistades y seres queridos". "Estamos con vosotros, compartiendo vuestro dolor y acompañándoos en cada pensamiento y cada recuerdo". Con todo, han asegurado que Lía siempre formará parte "de esta familia".

Por su parte, el Patacona C.F., del que la menor de 12 años era exjugadora, también se ha sumado a las condolencias a la familia de los valencianos, a quienes ha querido acompañar en "el dolor tan inmenso por las pérdidas sufridas". "Esperamos que Lía pueda seguir jugando allá donde esté, nunca la olvidaremos", han escrito en sus redes sociales.