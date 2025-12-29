Morant pide la dimisión de Feijóo por sus "bulos" y el líder del PP dice que ha cumplido

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha comparecido esta mañana para estirar las críticas de los socialistas contra el líder del PP Alberto Núñez Feijóo tras conocerse los wasap que intercambió con Carlos Mazón la tarde noche del 29 de octubre de 2024, en las horas críticas de la gestión de la dana.

“Feijóo ha dicho hoy que el principal principio de un político es decir la verdad. Pedimos a Feijóo que dimita. No somos los que decimos que ha mentido, lo dice la conversación a medias que ha entregado a la jueza”, ha señalado Morant, acompañada de varios dirigentes del PSPV como José Muñoz, Tania Baños o Arcadi España.

Morant ha salido desde la sede del PSPV a responder las palabras que ha pronunciado Núñez Feijóo en una comparecencia desde Génova para realizar balance del año político. Feijóo ha remarcado que ha aportado al juzgado de Catarroja “lo que la juez ha pedido en su totalidad”, negando las acusaciones socialistas de estar ocultando información por no incluir los mensajes enviados por él en esa conversación con Carlos Mazón en la tarde noche del 29-O, que en todo caso se ha mostrado dispuesto a remitir a la causa si así se lo solicita la magistrada. Esa petición ha llegado minutos después de las comparecencias de Feijóo y Morant.

Feijóo ha recordado que la jueza pidió si quería trasladar los “mensajes recibidos” del expresident de forma “voluntaria”, por lo que ha insistido en que ha aportado “exactamente” lo que se le ha requerido. “Y para contextualizar -ha añadido- he dado un paso más, para que se entendiese mejor, quedando claro que sobre las 8 de la tarde yo me pongo en contacto con el señor Mazón en cuanto empiezo a ver la información diciendo que los daños y la previsión de daños era alarmante”.

El dirigente popular considera “curioso” la exigencia del PSOE de aportar sus mensajes, “una cosa que no se me ha solicitado”, si bien ha abierto la puerta a aportarlos y ha prometido “colaboración al 100 %” con la justicia. “Por supuesto que si la jueza me lo solicita, no tendré ningún problema en dárselo”, ha asegurado. “Yo no he borrado los mensajes, yo no he cambiado de móvil, yo le he dado todos los mensajes. Yo no soy Sánchez”, ha rematado.

"Convivir con mentiras" y "bulos"

Los socialistas valencianos han salido en tromba contra el líder del PP después de que la tarde de Nochebuena el PP filtrara solo los mensajes que recibió de Carlos Mazón. “No nos merecemos ni gobiernos del PP ni líderes del PP que pretendan que convivamos con mentiras. La única verdad es la que está recogida en aquellos wasap donde Mazón asegura que ha hablado con el presidente, la vicepresidenta, interior y defensa”, ha señalado.

Para Morant, los mensajes revelan los “bulos” de estos 14 meses desde la dana. Primero, “esa idea de abandono” del Gobierno de España. “Segunda verdad: Mazón y el gobierno de la Generalitat tenían toda la ayuda que necesitaban. Con el despliegue de la UME tenían lo suficiente para hacer frente”, tal como dijo Mazón. Morant también ha citado como mentira de Mazón que no sabía que había muertos hasta la madrugada, cuando esa tarde noche ya informa de fallecidos al líder del PP.

Morant ha seguido cargando contra Feijóo: “Insistimos en la necesidad de que entregue la conversación entera. Estaría entorpeciendo una investigación judicial. Si conociéramos los detalles, la conversación, las instrucciones seguramente estaría en peor lugar del que está ya, en la situación de mentiroso para los valencianos. No existe ningún auto que le haya impedido decir la verdad 14 meses”.

Sobre el hecho de que el líder del PP vaya a declarar telemáticament, Morant se pregunta: “¿Es un síntoma de cobardía Feijóo no se ve capacitado para entrar en Catarroja dando la cara porque la ciudadanía no le esperaría con los brazos abiertos tras lo conocido por los wasap. Feijóo prefiere estar en una sala con sus asesores que con la jueza, como. ¿Qué problema tiene Feijóo para venir en persona a declarar cuando hasta ahora lo han hecho todos?”. El PP ha intentado recusar a la jueza, recordó.