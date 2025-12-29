Los municipios de Valencia donde ha diluviado en las últimas 48 horas: 270 litros por metro cuadrado

El temporal de lluvias de este fin de semana ha dejado enormes cantidades de agua en Valencia. Las precipitaciones cayeron con una intensidad inusitada para tratarse del mes de diciembre y, de hecho, el episodio se asemejaba más a una gota fría de otoño que a unos chubascos de pleno invierno.

Esto es algo que han puesto de manifiesto todos los meteorólogos que se han pronunciado sobre lo ocurrido ayer. Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a Samuel Biener, de Meteored, o Mario Picazo, de la plataforma de predicción meteorológica de El Tiempo.

Ya se habían anunciado que las lluvias serían abundantes; no en vano, la Aemet activó el aviso rojo por precipitaciones debido a los acumulados que se esperaban. Las cifras que manejaba la Agencia Estatal de Meteorología hablaban de más de 150 litros por metro cuadrado, o incluso más de 180, en apenas doce horas o menos.

Y no se equivocó: las cantidades fueron incluso mayores en algunos puntos, en los que hubo que hacer frente al rescate de personas y el desbordamiento de barrancos, como en l'Alcúdia, Carcaixent o Barxeta.

Los municipios de Valencia donde más ha llovido

Las zonas de Valencia más afectadas por las fortísimas precipitaciones del domingo 29 de diciembre fueron la Ribera Alta y la Safor, aunque las tormentas descargaron con mucha fuerza en prácticamente toda la provincia.

Balsa de agua en uno de los municipios de Valencia más afectados por las lluvias del domingo. / Agustí Perales Iborra

Los municipios de Valencia donde más ha llovido, donde literalmente ha diluviado a tenor de las cantidades de agua recogida en las últimas 48 horas son, según los datos que maneja l'Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet):