Vaivén
Nuevo centro celebra su tradicional comida de Navidad junto a medios de comunicación
Levante-EMV
València
Este lunes 29 de diciembre, Nuevo Centro ha celebrado su tradicional comida de Navidad junto a representantes de los principales medios de comunicación valencianos. El centro comercial ha reunido en sus instalaciones a todos los diarios, radios y televisiones de la Comunitat para celebrar juntos estas fechas tan señaladas.
En representación de Levante-EMV estaba la directora de relaciones institucionales Silvia Tomás, junto a varios responsables del área comercial del diario.
