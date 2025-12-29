Temporal de lluvias
Récord histórico de rayos en Valencia: la tormenta deja 2.057 descargas
La Comunitat registra más de dos mil rayos en un solo día en diciembre y pulveriza el récord histórico de ese mismo mes en 2016. Los expertos vinculan este fenómeno al calentamiento del mar
La jornada de ayer dejó un dato insólito que ha sorprendido a los expertos: la caída de 2.057 rayos en la Comunitat Valenciana, una cifra que pulveriza cualquier registro previo para un mes de diciembre. Según explica Jorge Tamayo, delegado de la Aemet en la Comunitat, se trata del día con mayor actividad eléctrica en este mes desde que se tienen registros (año 2000), superando por casi diez veces el anterior récord de 2016, cuando se contabilizaron apenas 250 rayos.
La mayor parte de esta energía se concentró en la provincia de Valencia, que recibió 1.786 descargas. Por su parte, en Alicante se contabilizaron 257 y en Castellón apenas 14. Si descendemos al detalle por comarcas, el límite entre la Ribera Alta, la Safor, la Vall d'Albaida y la Costera fue la zona con mayor densidad de impactos. El ranking de descargas lo encabezó la Ribera Alta con 558 rayos, seguida de la Safor (450), la Vall d'Albaida (235), la Ribera Baixa (172), el Vinalopó Mitjà (125) y la Costera (90).
Caos en el transporte y lluvias torrenciales
El temporal no solo fue eléctrico. La intensidad de las precipitaciones superó los 200 l/m² en 12 horas en puntos críticos, lo que provocó el corte de servicios de metro y afectó a más de una veintena de carreteras. A primera hora de este lunes, ocho de estas vías permanecían aún intransitables. Pese a que se realizaron rescates y evacuaciones preventivas, no se han registrado incidentes graves de seguridad ni daños personales.
Según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), la virulencia del fenómeno se debió a la formación de trenes convectivos en tres zonas: el interior del Maestrat, el litoral-prelitoral de Valencia y el oeste del Vinalopó. El dato más impactante se registró en el Pla de Corrals (Simat), donde la lluvia rozó los 260 l/m².
Cambio climático
Este fenómeno es, en palabras del meteorólogo Jorge Olcina, una muestra de que las nubes actuales están "cargadas de una energía" impropia de los temporales de invierno clásicos. La clave reside en el Mar Mediterráneo; aunque ya no tiene las temperaturas de agosto, sigue liberando una cantidad de calor extraordinaria que actúa como combustible para las tormentas. Esta movilización de energía provoca que fenómenos que antes eran lluvias mansas se conviertan ahora en episodios violentos y eléctricos.
Para los meteorólogos, esta anomalía es "absolutamente coherente" con el contexto de cambio climático. El aumento de la temperatura global está dotando a la atmósfera de una mayor capacidad energética, lo que explica que en pleno diciembre vivamos tormentas con un "aparato eléctrico" más propio de finales de verano. Pese a la espectacularidad del dato, Olcina recuerda la importancia de confiar en la ciencia de predicción, subrayando que "Aemet no se equivocó ayer y tampoco en 2024" al activar los avisos pertinentes ante tal despliegue de energía.
Evolución y pronóstico
Tras una mañana de lunes marcada por el granizo menudo en playas del sur como Torrevieja y Pilar de la Horadada, la borrasca comienza a desplazarse hacia el Mediterráneo. A medida que el viento gire a componente norte y oeste, la nubosidad irá desapareciendo. Para este martes, se espera un cambio radical de escenario con cielos poco nubosos, dejando atrás un episodio eléctrico que ya forma parte de la historia meteorológica de la Comunitat.
