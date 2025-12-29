Vaivén
Tres nuevos notarios para València
José Carmelo Llopis Benlloch, Vicente Francisco Cervera Muñoz y Enrique López Monzó han tomado posesión de las notarías vacantes de la ciudad de Valencia
El actual decano José Carmelo Llopis Benlloch y los notarios Vicente Francisco Cervera Muñoz y Enrique López Monzó han tomado posesión de las notarías vacantes de la ciudad de Valencia. En concreto, José Carmelo Llopis Benlloch ha cesado en su notaría de Viver, haciendo entrega de dicho protocolo al notario de Segorbe, Pablo Urbano Martínez, para asumir la plaza vacante del notario Manuel Mínguez Jiménez, y ejercer a partir de ahora como notario de Valencia en la calle Pintor Sorolla, nº11.
Por su parte, Vicente Francisco Cervera Muñoz ha cesado en su notaría de Motilla del Palancar (Cuenca) para asumir la plaza vacante del notario Ángel López-Amo Calatayud, instalando su notaría en la calle Moratín, nº17. Asimismo, Enrique López Monzó ha cesado en su notaría de Roquetas de Mar (Almería) para asumir a partir de ahora la plaza vacante del notario Vicente Tomás Bernat y atenderá a la población en su notaría ubicada en la calle Colón nº 50.
