Vox forzará de nuevo al Consell a tramitar el decreto de simplificación como proyecto de ley para presentar enmiendas

Los voxistas defienden que esa tramitación permitirá "mejorar mucho" el texto inicial

El síndic de Vox, José María Llanos, en imagen de archivo.

El síndic de Vox, José María Llanos, en imagen de archivo. / Jorge Gil - Europa Press / Europa Press

Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

València

Vox quiere tener voz y voto en el segundo decreto de simplificación del Consell como ya lo tuvo en la primera parte del plan, aprobado todavía con Carlos Mazón en el Palau. Como se preveía, los voxistas han confirmado este lunes su voluntad de que la norma, presentada por el gobierno de Pérez Llorca como decreto ley, se tramite como proyecto de ley, lo que eleva los controles y permite a los de Santiago Abascal y al resto de grupos de las Corts presentar enmiendas al texto.

Lo ha confirmado el portavoz de Vox en el parlamento valenciano, José María Llanos, quien ha defendido que "un decreto de esas características -modifica cerca de 750 artículos de casi un centenar de normas- debe tramitarse como proyecto de ley, como se hizo en la primera parte del Plan Simplifica".

Aquella tramitación más lenta, ha recordado, se produjo "por exigencia de Vox" y logró, según ha dicho, "mejorar y mucho el texto" inicial. Por ello, ha adelantado que este segundo decreto "se verá muy mejorado con las enmiendas de Vox", dando por hecha esa nueva fórmula legislativa, a la que el Consell se abrió.

Frente a las críticas que han ido llegando de la izquierda a la nueva norma, Llanos ha sido más optimista y ha respaldado la necesidad de este segundo plan de simplificación por el "exceso de normas" actuales y que según ha denunciado "ahogan la economía y limitan la libertad".

Así, ha considerado que la reforma "va en el buen camino al apostar por una menor regulación y una mayor libertad económica, lo que sin duda facilitará la actividad empresarial especialmente de pequeñas y medianas empresas, y de autónomos, tan perjudicados por trámites, licencias y tantos costes burocráticos".

"Hemos de reducir burocracia, acortar plazos y eliminar papel, colas y ventanillas innecesarias y por eso vamos a facilitar y agilizar la creación de actividad empresarial porque no hemos de olvidar que la creación de empleo ha de ir de la mano del sector privado y no del sector público", ha concluido.

