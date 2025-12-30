El Consell concede ayudas de 600 euros a 5.000 estudiantes universitarios afectados por la dana

Educación ha aprobado la resolución por la que se conceden ayudas de 600 euros a 5.000 estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores afectados por la dana del pasado año en la provincia de Valencia.

Estas ayudas pertenecen al Decreto 151/2025, de 21 de octubre del plan «Endavant», y tienen como finalidad "compensar las dificultades económicas derivadas de los daños ocasionados por el temporal, que afectó especialmente a las comarcas del sur de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024".

Las ayudas estaban previstas para alumnado en edad escolar y de estudios superiores, pero un error en la redacción del decreto dejó fuera a todo el alumnado de segundo de Bachillerato. Conselleria anunció hace unos meses que abrería una nueva línea de ayudas para el alumnado que se quedó fuera pero de momento no hay novedades. Fuentes de Campanar explican que "se está trabajando en ello".

Para acceder a las ayudas de estudiantes no universitarios había que estar matriculado en un IES de la zona dana este 30 de septiembre, para las ayudas universitarias era necesario haber estudiado en una universidad durante el curso 2024-25. El alumnado de segundo de Bachillerato no cumplía ninguna de estas condiciones y por tanto no podía cobrar estas ayudas, que estaban mal redactadas. Tras varias quejas de padres y madres, Conselleria ha decidido sacar una nueva línea de subvenciones.

Recuperación tras la dana

La medida forma parte del conjunto de actuaciones impulsadas por la Generalitat para favorecer la recuperación económica y social de las zonas afectadas por las inundaciones, con especial atención al alumnado que vio alteradas sus condiciones de estudio como consecuencia de la riada.

Entre los requisitos establecidos en la convocatoria para acceder a estas ayudas figura haber estado matriculado en el curso 2024-2025, entre los días 28 de octubre y 4 de noviembre de 2024, ambos inclusive, en alguno de los estudios superiores contemplados en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, o en la Ley 1/2024, de 7 de junio, por la que se regulan las enseñanzas artísticas superiores.Asimismo, las personas solicitantes debían residir en esas fechas en alguno de los municipios de la provincia de Valencia incluidos en el anexo del Real Decreto-ley 6/2024, en el Decreto 163/2024 o en las resoluciones autonómicas que incorporan nuevos municipios afectados por la dana.

500 euros para familias con hijos en edad escolar

La primera partida, destinada a familias con hijos e hijas en edad escolar, contará con una dotación de 100.558.500 euros, y consistirá en la concesión de “una ayuda única de 500 euros por alumno o alumna que las familias recibirán directamente en su cuenta bancaria sin desplazarse, sin colas, ni esperas” para la adquisición de material escolar, libros y útiles educativos. La subvención será acumulable por hijos , de modo que una familia con tres hijos puede percibir 1.500 euros.

El jefe del Consell ha resaltado que esta línea beneficiará a cerca de 200.000 alumnos y alumnas y estará destinada a estudiantes matriculados en enseñanzas regladas no universitarias (públicas, privadas o concertadas) en municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024. Se incluyen el segundo ciclo de infantil (de 3 a 6 años); Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Especial, además de Enseñanzas de Idiomas y Artes y Deportes, entre otras.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha indicado que el plazo de solicitud “se abrirá el próximo 20 de octubre y se podrá realizar de forma telemática de forma sencilla hasta el 19 de noviembre”, a través de la web de la Conselleria de Educación, con acompañamiento presencial en los centros escolares para aquellas familias que lo necesiten.

600 euros para estudiantado universitario y artístico

El jefe del Consell ha anunciado que para el estudiantado universitario y de enseñanzas artísticas superiores se pondrá en marcha próximamente “una ayuda directa de 600 euros por estudiante matriculado en universidades públicas o privadas y centros artísticos superiores” (curso 2024-2025) con residencia en municipios afectados de la provincia de Valencia en las inundaciones del pasado 29 de octubre. Serán también “ayudas rápidas, automáticas y sin trabas”, ha agregado el president, con el objetivo de beneficiar a 5.000 estudiantes.

Para ello, esta línea de ayudas estará dotada con 3 millones de euros de fondos propios de la Generalitat y el plazo de solicitud será de 15 días hábiles (a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana), y se realizará de forma telemática desde el portal de la Conselleria de Universidades de la Generalitat “con un proceso ágil, sin justificaciones previas, y con criterios sociales que garantizan que lleguen primero a quienes más lo necesitan”, ha apostillado Mazón.