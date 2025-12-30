Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Donald Trump felicita a Sagredo por su paella

Captura del vídeo subido por Sagredo a su cuenta de Instagram.

Captura del vídeo subido por Sagredo a su cuenta de Instagram. / Levante-EMV

Levante-EMV

València

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, subió hace unos días un vídeo a su cuenta de Instagram junto al mismísimo presidente de los EE UU, Donald Trump, en el que el americano le felicitaba por la "gran paella" que el socialista había cocinado. Por supuesto, se trata de un vídeo hecho con Inteligencia Artificial que Sagredo subió por el día de los inocentes anunciando que "me ha costado una paella, pero hemos conseguido que Trump sea el pregonero de las fiestas de Paterna".

