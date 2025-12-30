Morant va al choque total con Llorca y rechaza negociar la renovación de organismos estatutarios

Ha habido cambio de Consell pero los puentes con la oposición de izquierda continúan fracturados. Así lo reconoce el PSPV, en público y en privado, cuando confirman que no se van a sentar a negociar con el nuevo president, Juanfran Pérez Llorca, la renovación de los órganos estatutarios, que llevan años pendientes de renovación; o situaciones como la de la Mesa de las Corts o el consejo de administración de À Punt, donde los socialistas no tienen representación.

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, confirmó este lunes que no se piensan sentar con el Consell "por principios", ya que tienen como "líneas rojas" el apoyo de Vox. Si el partido ultra está en contra de algunas de estas instituciones, como la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), ¿cómo van a negociar con ellos la renovación?, vienen a decir.

Para los socialistas, el Consell trata de hacerles "chantaje" al vincular la renovación de los órganos con abrir la puerta al PSPV para recuperar un puesto en la Mesa de las Corts. Cabe recordar que tras la marcha de la exconsellera Gabriela Bravo de su puesto como vicepresidenta segunda de la Mesa, el PP aprovechó su mayoría junto con Vox para quedarse con esa plaza que correspondía a los socialistas.

Con todo, la política de choque total con el PP (y Vox) pesa de momento más que el restablecimiento de relaciones con el Consell tras la salida de Mazón o la recuperación de espacios de poder (y también plazas de asesores, como las dos que lleva aparejada esa vicepresidencia de las Corts).

"Con nuestros votos no vamos a permitir que la ultraderecha entre a formar parte de la dirección de órganos estatutarios que quieren suprimir: no vamos a participar de ese atentado democrático que quiere hacer Vox al autogobierno de la Comunitat Valenciana", sentenció Morant este lunes. "El PP ha vendido el alma; nosotros, no; ni siquiera costándonos representación. Es venganza pura. Vox ha venido a destruir de la mano del PP. Con nuestro voto no ocurrirá", añadió.

Este pasado domingo, en la entrevista con Levante-EMV y el resto de diarios de Prensa Ibérica, Pérez Llorca volvió a insistir en los pactos, en ese quid pro quo. "Me gustaría que el PSPV estuviera en la radiotelevisión valenciana. Lo que no vale es bloquear los órganos estatutarios y exigir lo que les corresponde en otros organismos. Tiene que ser un acuerdo global".

"La normalidad uno se la tiene que merecer"

A juicio de Morant, ha habido un relevo al frente de la Generalitat, pero la situación de excepcionalidad continúa, por lo que el PSPV se mantiene en la exigencia de elecciones anticipadas. La secretaria general y ministra de Ciencia destacó que hasta Pérez Llorca ha reconocido que la Comunitat Valenciana vive “una anomalía política” y ha apuntado que esta anomalía responde a “una crisis sin precedentes de la institución provocada en gran medida por todas las mentiras que nos han contado y que generan desafección y desconfianza de la ciudadanía en los políticos y en sus instituciones”.

Por ello, Morant ha señalado que Pérez Llorca “no está abriendo una etapa de normalidad” porque “la normalidad política uno se la tiene que ganar y se la tiene que merecer, y este Consell de continuidad que nos ha estado mintiendo durante catorce meses, no merece ni nuestra confianza ni merece, desde luego, que lo tratemos con normalidad política”.