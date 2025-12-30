PP y Ens Uneix prorrogan los presupuestos de la diputación tras fracasar las negociaciones con Vox y la izquierda

El presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, ya tiene listo el decreto por el cual se prorrogan los presupuestos de 2025 al próximo año 2026. Esta decisión llega después de que el equipo de gobierno en minoría de PP y Ens Uneix no haya logrado llegar a un acuerdo ni con su derecha, Vox, ni con los partidos de la oposición de izquierda, PSPV y Compromís. Cabe recordar que PP y Ens Uneix no gozan de la mayoría absoluta de votos necesarios para sacar adelante los acuerdos.

La prórroga llega tras los intentos fallidos de PP y Ens Uneix por acercar posiciones con sus extremos. Pero ni el PSPV ha querido volver a conceder una mayoría al PP como ya hizo el pasado año en el contexto de la dana, ni Ens Uneix ha transigido con los recortes que exigía Vox a las partidas de igualdad, memoria democrática o cooperación internacional.

Políticamente, esta resolución no parece disgustar a nadie, ni siquiera al PP, para quien tampoco es un drama prorrogar los presupuestos más expansivos de la historia de la institución. Ens Uneix se desprende de la etiqueta de partido que pacta con Vox que le coloca la izquierda; PSPV y Compromís se evitan la foto de éxito para Vicent Mompó que ya le facilitaron el pasado año, y Vox se muestra ante los suyos intransigente en batallas culturales como la de la lengua, la inmigración o la igualdad de las mujeres.

Pactar cada ayuda

¿Qué ocurre a partir de ahora? Para el equipo de gobierno de PP y Ens Uneix, no disponer de presupuestos le va a obligar a buscar la geometría variable para aprobar, con Vox o con la izquierda, las inversiones a entidades y ayuntamientos que se realizan a través de subvenciones nominativas, que ahora irán al pleno. Habrá debate este año en los plenos mensuales. Las inversiones pactadas en 2023 entre el PP y Ens Uneix para la Vall d'Albaida, por ejemplo, se vehiculan a través de estas subvenciones, aunque la mayoría ya estaban en marcha.

Con todo, el equipo de gobierno cuenta con ir sacando los proyectos más importantes, negociación a negociación, aunque sea buscando la abstención del resto de partidos. Sobre todo por los incentivos que puede tener para Vox, con un importante número de asesores, mantener la buena relación con el equipo de gobierno; o para el PSPV, que también puede recibir importantes inversiones en los municipios de sus alcaldes más importantes. Casi todos tienen algún interés en juego.

Desde Ens Uneix, en este sentido, lamentaban estos días que el PSPV haya rechazado aprobar los presupuestos a cambio de recuperar el plan de inversiones en grandes municipios, que hubiera supuesto en año preelectoral recibir dos millones en ciudades como Sagunt, Gandia o Paterna. “Se ha primado la confrontación partidista al interés de los ciudadanos”, señalaban.

Bajando al detalle de la prórroga, el decreto de Presidencia recoge ajustes a la baja que dejan que el presupuesto de gastos para 2026 en 554,9 millones de euros, tras no prorrogar créditos financiados con préstamos por importe de 103 millones así como 123 millones en programas o servicios que han de concluir este año. Entre los créditos no prorrogados se incluyen también los 38,1 millones en subvenciones directas a ayuntamientos y entidades desplegados en 2025.