El ‘regreso’ de Botifarra a À Punt de madrugada rasca casi un 6 % de share

La parrilla de la televisión autonómica À Punt ofreció este lunes una sorpresa en forma de contenido musical que le proporcionó una notable audiencia. La cadena emitió, casi en horario de madrugada, un concierto del cantante de música tradicional valenciana Pep Gimeno ‘Botifarra’, que logró un reseñable 5,8 % de cuota de pantalla, teniendo en cuenta que la emisión no comenzó hasta la medianoche, a las 23.57 horas, y que prácticamente no había sido promocionado. Fueron casi 60.000 espectadores.

El concierto, de casi dos horas de duración, era el capítulo final de la gira ‘Les veus secretes’, donde el artista reivindicaba el papel central de las mujeres en la recuperación y conservación de la tradición musical y la cultura valencianas. El concierto tuvo también artistas invitadas como Sandra Monfort, Abril o Thíasos Coral.

Aquella gira de quince conciertos por las comarcas de Valencia fue impulsada y financiada por la Diputación de Valencia, en concreto, por el área de Igualdad que dirige Natàlia Enguix, del partido Ens Uneix, que forma parte del gobierno en minoría junto a su socio del PP. La diputación cedió a À Punt los derechos de este concierto para su grabación, y se celebró ya hace casi un año, el 30 de marzo en el Teatre Principal.

La cadena pública contrató la producción del espectáculo, pero aparentemente ha estado en un cajón durante bastantes meses. Desde hace unas semanas, Ens Uneix cuenta con un consejero en el órgano de dirección de la casa (Ricard Gallego, jefe de gabinete de la vicepresidenta provincial), que posiblemente habrá recordado la existencia de este producto que parecía olvidado.

Interés en la música en valenciano

En la diputación no ha sentado muy bien que el concierto, que ha tenido buenos resultados de audiencia (la propia cadena presumía de ellos en sus redes sociales este martes), se viera arrinconado a un lunes, en periodo festivo, y además a un horario casi clandestino, entre las doce de la noche y las dos de la madrugada. Meses atrás, en el inicio de esta gira, tanto la televisión como la radio autonómicas habían ido informando de esta gira conforme llegaba a los municipios.

La diputación ha hecho un esfuerzo de promoción de este concierto los últimos días. Finalmente, el concierto obtuvo picos de audiencia del 8,6 %, lo que demuestra interés por la música en valenciano. En estos momentos, son los concursos y los informativos los que están tirando de la audiencia de la cadena.