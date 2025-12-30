Siete blindados de la misión de la UE en Mali salen a subasta por 150 euros en Sagunt

Una oportunidad poco común ha despertado el interés de coleccionistas y empresas de seguridad en el Puerto de Sagunto. En las instalaciones portuarias del Camp de Morvedre, un lote de vehículos blindados ha salido a subasta con un precio de 150 euros. Se trata de 'veteranos de guerra' que tras años de servicio en la misión militar de la Unión Europea en los desiertos de Mali, buscan ahora un nuevo destino en la costa valenciana.

Los vehículos no son coches convencionales. El lote, gestionado por el portal de subastas Escrapalia, está compuesto por seis unidades del Toyota Land Cruiser LC 200 V8 y un camión contra incendios de la marca Mitsubishi. Lo que hace que estos todoterrenos sean especiales es su preparación: cuentan con un blindaje militar de grado VR7.

Para entenderlo de forma sencilla, este nivel de protección permite que el vehículo resista impactos de proyectiles de fusiles de asalto y explosiones de granadas de mano. Estos coches fueron diseñados para moverse por terrenos donde la seguridad no está garantizada, protegiendo a sus ocupantes de emboscadas y ataques.

Toyota Land Cruiser blindado a subasta en el puerto de Sagunto / Escrapalia

El final de la misión europea en Mali

Aunque ahora descansen en el puerto valenciano, el historial de estos blindados se sitúa a miles de kilómetros, en el corazón de África. Estos vehículos formaron parte de la flota de la EUTM Mali (Misión de Entrenamiento de la Unión Europea en Mali). Durante más de una década, estos Toyota patrullaron las polvorientas carreteras del Sahel, transportando a instructores y personal diplomático europeo.

La llegada de estos blindados a Sagunt es la consecuencia del fin de esta misión internacional. El pasado mes de mayo, la Unión Europea decidió dar por concluido su mandato en Mali tras once años de despliegue. La situación política en el país africano, marcada por varios golpes de Estado y un alejamiento de las potencias occidentales, hizo imposible que los militares europeos continuaran con su labor de formación de las tropas locales.

Soldados españoles entrenando al ejército de Mali. / Ministerio de Defensa.

¿Por qué se subastan por ese precio?

El precio de salida de 150 euros es simbólico y sirve para abrir la puja, pero el valor real de estos vehículos en el mercado de segunda mano —sin blindaje— superaría fácilmente los 40.000 euros por unidad ya que se trata de modelos de lujo de la marca Toyota, que nuevos rondan los 90.000 euros.

Sin embargo estos coches tienen varios 'peros', y el primero es que no tienen documentación para circular legalmente por la calle. Esto es debido a que no cualquiera puede pujar en la subasta y hacerse con ellos; al ser blindados preparados para zonas de conflicto, la venta requiere una aprobación posterior y sólo se venderán a compradores autorizados entre los que están cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, empresas de seguridad privada y fuerzas armadas u "organismos vinculados a la defensa".

Camión Mitsubishi blindado a subasta en Puerto de Sagunto. / Escrapalia

Contexto: ¿Qué hacía la UE en Mali?

Para entender la importancia de estos vehículos, hay que mirar hacia atrás. La misión EUTM Mali nació en 2013 con el objetivo de ayudar al ejército de Mali a recuperar el control de su territorio, que estaba siendo amenazado por grupos terroristas yihadistas y rebeldes.

España fue uno de los países que más se implicó en este esfuerzo. De hecho, durante gran parte de la misión, nuestro país fue el mayor contribuyente de tropas, llegando a tener desplegados a unos 500 militares. Los soldados españoles no iban a combatir directamente, sino a enseñar a los soldados malienses tácticas de combate y desactivación de explosivos, entre otras habilidades.

Varios soldados españoles en una patrulla de la misión europea en Mali / Ministerio de Defensa

Los militares españoles se asentaron principalmente en el centro de entrenamiento de Koulikoro y en la capital, Bamako. Su labor fue profesionalizar a un ejército maliense que, al principio de la crisis, estaba poco preparado. A lo largo de los años, miles de soldados malienses pasaron por las manos de los instructores españoles, según explica el Ministerio de Defensa.

El giro hacia Rusia y el fin de la misión

La situación cambió drásticamente a partir de 2020. Una serie de golpes de Estado llevaron al poder a una junta militar que decidió cambiar de socios. El gobierno de Mali comenzó a distanciarse de Francia y de la Unión Europea, al tiempo que estrechaba lazos con Rusia.

Según varios medios especializados, la llegada del Grupo Wagner (mercenarios rusos) al país africano rompió las relaciones con Bruselas. La Unión Europea consideró que no se daban las garantías políticas ni de seguridad para seguir entrenando a soldados que ahora colaboraban con mercenarios rusos. Por este motivo, se decidió no renovar el mandato de la misión, lo que obligó a organizar un plan de repliegue de personal y material.

Sagunt: Puerta de entrada del material militar

El Puerto de Sagunto es utilizado habitualmente por el Ministerio de Defensa y por aliados internacionales para el movimiento de vehículos y suministros debido a su conexión logística. Muchos de los vehículos que han servido en África entran por este punto para ser revisados, devueltos a sus unidades de origen o, como en este caso, vendidos.

La subasta de estos siete blindados es el "último acto" de un despliegue que ha costado millones de euros y años de esfuerzo diplomático. Para el comprador puede ser una oportunidad de hacerse con un potente motor V8 o una estructura de acero casi indestructible, siempre que sepa que estos veteranos de guerra ya no podrán rodar por el asfalto convencional.

La puja estará abierta durante los próximos días en la plataforma Escrapalia, donde ya se han registrado las primeras visitas de curiosos que quieren ver de cerca estos testigos de la convulsa historia reciente del Sahel.