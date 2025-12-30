Suspenden la navegación turística por el mal tiempo en la zona de Indonesia donde buscan a los valencianos

Las autoridades de Indonesia han suspendido este martes la navegación turística en una vasta zona del este del archipiélago debido a condiciones marítimas adversas, incluyendo las aguas de la isla de Padar, donde buscan desde el sábado a tres valencianos desaparecidos tras el naufragio de una embarcación. El lunes se recuperó el cuerpo de una menor.

La Autoridad Portuaria de Labuan Bajo emitió la prohibición de navegar tras una alerta de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG), que advierte de olas de hasta 2,5 metros de altura en aguas de Padar y otras islas cercanas, generalmente abarrotadas de turistas extranjeros.

"Se suspenden temporalmente los permisos de navegación para todas las embarcaciones turísticas (incluidas las lanchas rápidas) hasta que mejore el tiempo", indicó el boletín oficial, en el que también se recomendó a los capitanes "buscar refugio" si el aviso les llega estando en el mar.

Las autoridades piden a las embarcaciones fondear o amarrar en zonas protegidas de olas altas y corrientes fuertes, con la tripulación y los motores en espera, así como estar en contacto con la Capitanía de Puerto y la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate si el tiempo empeora.

El barco de los valencianos, golpeados por tres grandes olas

El envite de tres grandes olas debido a un "fenómeno poco común" hizo que el barco turístico donde navegaban los valencianos naufragara hace unos días, indicaron autoridades locales.

Stephanus Risdiganto, director de la Marina de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo de búsqueda de los valencianos, aseguró que estas olas son "inusuales e impredecibles".

"La primera ola levantó al barco, la segunda hizo que se inclinara a un lado y la tercera, lo hundió", explicó el director, quien estimó en unos 2,5 metros por encima del nivel del mar la altura de las olas. Este fenómeno, agregó, duró entre 1 y 2 minutos antes de que las aguas volvieran a la calma.

De los once pasajeros que en ese momento transportaba el barco, siete (dos valencianas, cuatro tripulantes y un guía -estos indonesios-) fueron rescatados.

Los equipos de búsqueda recuperaron el lunes el cadáver de una menor valenciana, mientras que los otros tres miembros de su familia siguen desaparecidos. Son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y dos menores más. Martín contrajo recientemente matrimonio con la valenciana que salvó la vida y pudo ser rescatada junto a su hija menor.

La familia se encontraba de viaje en Indonesia con motivo de las vacaciones de Navidad y acababa de pasar unos días en Bali antes de subir al barco que los llevaba durante varios días a hacer excursiones por la isla de Komodo, famosa por sus dragones de gran tamaño. Era el primer gran viaje que hacían todos juntos tras el matrimonio de la pareja, al que se habían llevado sus respectivos hijos de relaciones anteriores.