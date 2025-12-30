Vuelve el enfrentamiento Consell-Gobierno por las obras hidráulicas tras el episodio de lluvias

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, elevó este lunes el tono de sus críticas al Gobierno central, a quien exigió que "agilice" las obras hidráulicas "que no empiezan nunca" en cauces y barrancos ya afectados en la dana de octubre de 2024 para prevenir inundaciones tras el episodio de lluvias de este fin de semana. Unas palabras que suponen un cierto giro respecto al perfil conciliador ante Moncloa que ha venido mostrando desde su llegada al Palau y que no gustaron nada al Ejecutivo central, que entró al choque con el president, reabriendo de paso viejas rencillas.

Llorca incidió en los retrasos del Gobierno para acometer ciertas obras hidráulicas durante un recorrido por algunas de las localidades afectadas por el temporal, entre ellas Barxeta, y remarcó que los valencianos "no merecen tener que estar atemorizados cada vez que llueve", un temor que vinculó con esa ausencia de infraestructuras. El president acusó a Moncloa de "mantener bloqueados proyectos vitales" para la seguridad.

Buena parte del enfado del Gobierno llegó porque, en esa localidad precisamente, el Ministerio de Transición Ecológica de Sara Aagesen aprobó este mismo lunes la licitación del proyecto, por lo que consideraron un gesto de "mala fe" las críticas de Pérez Llorca, a quien dan por enterado de las fases de la obra.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, llevó el choque a las redes sociales y replicó públicamente las palabras de Llorca, a quien acusó de "mentir en la línea de sus jefes Mazón y Feijóo". La socialista especificó que este mismo lunes se publicó en el BOE esa licitación de obras en el barranco de Barxeta, tras "diez días en el portal de contratación". "No se bloquea nada: se actúa, se licita y se invierte", defendió.

Más allá de la crítica verbal, el Consell quiso visibilizar esa "lentitud" del Gobierno desplegando a sus tres vicepresidentes (Susana Camarero, José Díez y Vicente Martínez Mus) por diferentes municipios de Valencia para analizar las incidencias del temporal y exigir esas infraestructuras hidráulicas.