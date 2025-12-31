Camarero señala que "ojalá" el Gobierno de España remitiera a la jueza de la dana sus whatsapps como ha hecho Feijóo

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha señalado este miércoles que "ojalá" los miembros del Gobierno de España remitieran a la jueza que investiga la gestión de la dana sus mensajes de WhatsApp como ha hecho el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Los que tanto predican y piden transparencia deberían dar ejemplo", ha apuntado.

Camarero, en declaraciones a los medios, se ha pronunciado así preguntada por si considera que Feijóo debería aportar la conversación íntegra, incluyendo los suyos propios, que mantuvo con el expresident de la Generalitat Carlos Mazón el día de la dana que costó la vida a 230 personas y si debería acudir presidencialmente al juzgado de Catarroja para declarar como testigo como le piden las asociaciones de víctimas.

Al respecto, ha señalado que Feijóo "ya ha enviado los mensajes y ha dicho en primera persona que mandará y enviará todos los mensajes que su señoría le reclame" y además está "a disposición de la jueza para todo aquello que le pregunte en esa declaración que va a tener el día 9".

"Ojalá que otros miembros del Gobierno de España hiciesen lo mismo", ha apuntado Camarero, que ha afirmado: "La ciudadanía sigue sin conocer ni los mensajes, ni las llamadas, ni con quienes hablaron los miembros del gobierno de España que sí tenían que ver con la actuación del día 29".

En esta línea, ha apuntado que "seguimos sin saber qué whatsapps o qué llamadas tuvo la delegada del gobierno, las llamadas que tuvieron entre sí los responsables de la Aemet o de la CHJ o de los distintos ministros y no sabemos si hablaron ellos con el presidente del Gobierno".

"Por lo tanto todos los que predican y los que piden que se envíe con claridad y con transparencia a todos los mensajes deberían dar ejemplo y ser los primeros que pusieran a disposición de la jueza y de la propia ciudadanía sus mensajes", ha apuntado.

Transparencia de Feijóo

Preguntada por si considera que sería un acto de transparencia por parte de Feijóo presentar a la jueza los mensajes que él le remitió a Mazón, ha insistido: "El presidente del PP ha dicho que está a disposición de la instrucción y que atenderá todas las peticiones que se le realicen".

Respecto a que vaya a declarar de forma telemática ante el juzgado, ha apuntado "Feijóo no tuvo ninguna responsabilidad ese día y a pesar de eso va a colaborar con la Justicia, lo ha dicho, y va a atender a las reclamaciones de la jueza". Camarero ha recordado que la propia jueza ha accedido a la petición de la declaración testifical del líder nacional del PP por medios telemáticos y "nosotros no entramos más en el fondo de lo que tenga que ver con la instrucción".