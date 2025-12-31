Reacciones
Compromís ve "hipócrita" el discurso de Fin de Año Llorca y le exije que pida el acta a Mazón
Baldoví pide al president que explique por qué mantiene a Mazón y su elección como portavoz de una de las comisiones
Agencias
El síndic de Compromís Joan Baldovi ha tildado de "hipócrita" el mensaje de Fin de Año del president de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca, y le ha exigido que le reclame el acta a su predecesor, Carlos Mazón y se ocupe de los "verdaderos problemas de los valencianos".
En ese sentido, ha criticado "el discurso hipócrita" de Pérez Llorca cuando "aún no ha explicado por qué su primera medida" como jefe del Consell "fue mantener a Mazón como diputado, ponerle un piso con vistas a la mar y un sobresueldo".
"Lo que realmente quieren los valencianos es que le pida el acta a Mazón y que se ocupe de los verdaderos problemas de los valencianos, la sanidad, la educación, la vivienda, la lucha contra la corrupción, venga de donde venga", ha apuntado Baldoví, que ha apostillado: "Solo así los valencianos y las valencianas podremos superar esa etapa negra del PP que nos ha costado 230 víctimas mortales".
Suscríbete para seguir leyendo
- Directo lluvias en Valencia: Protección Civil envía el ES-Alert a toda la provincia de Valencia
- Luto en la hostelería valenciana: la familia de 'El Coso', marcada por el éxito y la tragedia en Indonesia
- La Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Valencia
- Juanfran Pérez Llorca: 'No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
- Aemet anuncia lluvias y tormentas 'muy fuertes' en Valencia para el último fin de semana del año
- Más de 200 litros por metro cuadrado en unas horas: Los municipios de Valencia donde más llueve
- Carreteras cortadas en Valencia por la lluvia: la A-7 y la A-3, con problemas
- Hambre y frío en València: adiós al menú diario de comida caliente para personas sin hogar