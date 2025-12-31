La Generalitat distribuye pulseras detectoras de sumisión química en el dispositivo especial de seguridad para Nochevieja y Año Nuevo

La Generalitat ha activado el dispositivo especial de seguridad para los días de Nochevieja y Año Nuevo que desplegará la Policía de la Generalitat durante todo el 31 de diciembre y entre las 00.00 horas y las 8.00 horas del 1 de enero de 2026, y el refuerzo de personal para el teléfono de emergencias 112 Comunitat Valenciana. Un dispositivo que han visitado la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, y el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en la Comisaría en Feria Valencia de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana.

Ambos responsables de la Generalitat destacan que la prioridad es que la ciudadanía “pueda disfrutar con las máximas condiciones de seguridad del ocio nocturno y de las celebraciones habituales de estas fechas”. Para ello, la Policía de la Generalitat “va a efectuar en este periodo festivo las oportunas tareas de comprobación y control en los locales y establecimientos de importante afluencia de público y en aquellos con horarios extensos, como discotecas, salas de fiestas, salas de baile o pubs”.

El conseller Juan Carlos Valderrama concreta que la Policía de la Generalitat “vigilará especialmente el cumplimiento de las medidas más elementales, como no incumplir el límite de aforo permitido, la dotación y el correcto mantenimiento de los extintores exigibles o que el establecimiento cuente con las salidas de emergencias que estén previstas en la normativa”, entre otras. Valderrama concreta que el dispositivo se desplegará en las tres provincias de la Comunitat, “en especial en las tres capitales de provincia y sus áreas de influencia”, y se desarrollará “bajo el principio de coordinación y colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del territorio donde se despliega, es decir, Policía Nacional, Guardia Civil y las policías locales”.

Efectivos y coordinación de recursos

El responsable de Emergencias e Interior también ha dado cuenta del dispositivo del servicio para el día 31 y la primera noche de 2026, que estará compuesto por 81 funcionarios, 12 pertenecientes a la sede de la Policía de la Generalitat en Castelló, 25 a las sedes de Alicante y de Elx y 44 a la sede de València.

Igualmente, Valderrama ha añadido que, desde la Sala de Coordinación Policial, ubicada en el Servicio 112, “se dispondrá de las capacidades necesarias para coordinar los indicativos de esta Unidad, así como de una coordinación rápida y efectiva, en su caso, con los servicios de Emergencias de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias”. En esta línea, el titular de Emergencias ha detallado que el teléfono de Emergencias 112 Comunitat Valenciana también se refuerza con más del doble del personal de una noche ordinaria. En concreto, en la noche de este 31 de diciembre prestarán servicio 25 operadores y coordinadores, frente a los 9 habituales.

Prevención de agresiones sexuales

Por su parte, la vicepresidenta primera ha indicado que la Generalitat distribuirá, un año más, pulseras de detección de drogas de sumisión química en las fiestas de Nochevieja autorizadas, una medida destinada a “reforzar la seguridad, disuadir y proteger a las posibles víctimas de agresiones sexuales en contextos de ocio nocturno y avanzar hacia entornos festivos libres de violencia”. La vicepresidenta primera y consellera, Susana Camarero, ha destacado que “la prevención es clave para proteger a las mujeres y garantizar que el ocio sea un espacio seguro”, y ha subrayado que esta iniciativa “refuerza el compromiso firme de la Generalitat contra las agresiones sexuales, especialmente aquellas vinculadas al consumo de alcohol y drogas”.

Teléfono de atención a víctimas de agresiones sexuales

Además de las pulseras, la conselleria ha facilitado a los establecimientos que acogerán estas celebraciones materiales de apoyo para la prevención y actuación ante posibles agresiones, como chapas visibles para el personal con el teléfono de atención a víctimas de agresiones sexuales (900 220 022), operativo las 24 horas, así como el protocolo de actuación para los profesionales del ocio nocturno.

Entre los locales que contarán con estos recursos se encuentran algunos de los eventos más multitudinarios de la Comunitat Valenciana, con aforos entre 500 y 1.700 personas, como son, en la provincia de Valencia, el edificio Veles e Vents, el Pub La Diva, la discomóvil del pabellón deportivo de Tavernes Blanques y la Terraza Lumière de Alboraia. También estarán disponibles en el Gran Hotel Bali de Benidorm y, en Castellón, en la Masía Bellver de Oropesa del Mar. Igualmente están a disposición de los locales adheridos al protocolo de Espacios Libres de Violencia Sexual y de los ayuntamientos, y la policía de la Generalitat contará con estos dispositivos durante la vigilancia de las fiestas

“Los datos oficiales confirman que en un elevado porcentaje de las agresiones sexuales denunciadas existe consumo de alcohol, fármacos o drogas ilícitas, lo que hace imprescindible seguir impulsando este tipo de medidas preventivas”, ha señalado Camarero. Según las estadísticas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en el 88 % de las denuncias por agresiones sexuales se detecta alguna sustancia, siendo las más frecuentes el alcohol (61,7 %), los fármacos (40,2 %) y las drogas ilícitas (27,1 %).

Las pulseras incorporan un sensor que permite detectar la presencia de drogas de sumisión química como GHB, éxtasis líquido o burundanga, mediante una gota de la bebida. En caso de resultado positivo, el líquido deja una mancha verde. Pueden utilizarse en varias ocasiones siempre que no se detecte contaminación, momento en el que deben desecharse. El proyecto ha sido desarrollado por el Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico (IDM) de la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València, a través del proyecto NoSum.

Como estandarte de la lucha contra las agresiones sexuales, la Generalitat cuenta con un Centro de Atención Integral 24 horas para víctimas de agresiones sexuales en cada provincia, así como de un teléfono de atención especializado operativo todos los días del año. A ello se suman otras iniciativas impulsadas por la Generalitat para prevenir las agresiones sexuales, como los puntos violeta, las campañas de sensibilización, la distribución de material informativo y la formación específica de profesionales del ocio nocturno y personal de seguridad.

“Las agresiones sexuales son una lacra que debemos combatir con todos los instrumentos a nuestro alcance”, ha afirmado Camarero, quien ha insistido en que “los datos nos obligan a actuar desde todos los frentes, con especial atención a la población más joven, donde estamos reforzando la educación en el respeto, el consentimiento y el uso responsable de las redes y contenidos digitales”.