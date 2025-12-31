El PSPV de Almussafes responde a Morant: “Si nos vamos, será porque nos tiren”

La crisis que ha abierto en el PSPV de la provincia de Valencia el caso de presunto acoso sexual y laboral del alcalde de Almussafes, Toni González, a una empleada municipal no tiene visos de resolverse en breve. Al menos las posiciones parecen lejos de recuperar la complicidad. "Si nos vamos será porque nos tiren", responden fuentes del grupo municipal a la dirección autonómica del partido, en una ciudad donde el PSPV goza de una amplísima mayoría absoluta, con 8 de los 13 concejales y el 55 % de los votos.

Así está el ambiente después de los nuevos reproches a la agrupación de Almussafes por "estigmatizar" a la denunciante. Desde la población de la Ribera Baixa se reafirmaron en su apoyo al alcalde, Toni González. "Los concejales tenemos clara la línea: apoyamos a nuestro alcalde", señalan desde el grupo municipal.

En una comparecencia ante los medios este martes, Diana Morant llamó al orden por segunda vez a la agrupación municipal de Almussafes, tras el respaldo explícito manifestado al alcalde. "El asunto del alcalde de Almussafes es una denuncia por acoso laboral y sexual. Y a través de los medios he llegado a leer (y no tengo constancia directa) la posibilidad de otra denuncia registrado. Es una cosa muy seria y este partido tiene tolerancia cero a cualquier caso de violencia machista", dijo.

Y añadió a continuación: "No es solo el señor Toni González. La propia agrupación ha tenido una actitud que el partido ha reprochado: la estigmatización y acoso en redes a las víctimas. Esto no se puede producir. Estamos del lado de las víctimas. González tiene los cauces del partido para defenderse pero el partido tiene que defender a las denunciantes, a las mujeres que se atreven a denunciar por los canales oficiales. Nosotros practicamos la tolerancia cero", recordó. "Se comunicó a toda la militancia y particularmente a Almussafes que no íbamos a consentir ningún acoso a la víctimas. Se ha hecho circular un documento con un señalamiento a la víctima que es intolerable. Hemos solicitado y se nos ha concedido una gestora, y tiene el encargo de tomar las medidas necesarias para enderezar el funcionamiento de una agrupación que en ningún caso es perseguir o señalar a una denunciante", zanjó.

Sin comunicación ni gestora

En la localidad aseguran que ni el partido a nivel local ni el grupo de regidores en el ayuntamiento han recibido ninguna comunicación de la secretaria de Organización autonómica o federal. "Nadie se ha puesto en contacto con nosotros", lamentan, al tiempo que reconocen el desconcierto por la situación de indefinición en que se encuentran tanto el alcalde (este viernes declarará ante el partido tras las denuncias) como por el futuro de la agrupación, con una gestora que todavía no se ha definido, pero que tiene la misión, dijo Morant, de poner orden.

De momento, en la agrupación municipal, que cierra filas con González, se evita dibujar escenarios de futuro. El shock que ha producido esta denuncia ha provocado que se especule incluso con una salida en dirección al partido Ens Uneix, que se fundó como una escisión del PSPV en Ontinyent pero que ha ido ampliando territorio. De momento no hay negociaciones. Ni en Almussafes ni en Ontinyent quiere abordar por ahora este escenario dado que el panorama está lejos por aclararse.

"Si nos expulsan de la militancia será su decisión. Aún no se ha comentado ninguna opción. Si nos vamos, será porque nos tiren. No hemos movido nada al respecto", señalan fuentes de la agrupación municipal.