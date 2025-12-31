El PSPV tilda de "decepción total" el discurso de Llorca: "Estamos ante un proyecto acabado"

El PSPV-PSOE ha tildado hoy de "decepción total" el discurso de fin de año pronunciado por el president Pérez Llorca y ha afirmado que "estamos ante un proyecto acabado y muy pronto la alternativa progresista llegará a la Generalitat Valenciana con Diana Morant como presidenta".

Así se ha pronunciado este miércoles el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, en reacción al discurso de fin de año pronunciado por el president Pérez Llorca quien, ha apuntado, "ha quedado demostrado no es más que la continuidad de Carlos Mazón": "Ha sido el discurso del número dos de Carlos Mazón".

En este sentido, el dirigente socialista ha señalado que "Pérez Llorca no es creíble cuando habla de lealtad institucional, perdón a las víctimas de la dana y diálogo porque el primero que incumple con todo eso es él mismo".

En ese sentido, ha subrayado que "no es creíble que hable de perdón a las víctimas un PP cuyo líder, Alberto Nuñez Feijóo se niega a ir a declarar a Catarroja ni entrega los mensajes que intercambió con Mazón la tarde del 29 de octubre y mucho menos un PP que mantiene como diputado en el parlamento valenciano a Carlos Mazón".

Con todo ello, los socialistas valencianos han afeado a Pérez Llorca que "hable de vivienda defendiendo un Plan Vive que es un fracaso pero se niegue a topar los precios del alquiler con la Ley Estatal de Vivienda; o que hable de financiación mientras rechaza la condonación de 11.000 millones de euros de todos los valencianos y valencianas" al tiempo que han lamentado que que hable de "lealtad institucional la misma semana que ha quedado al descubierto una estrategia orquestada de mentiras contra el Gobierno de España por parte del PP".

Finalmente, Muñoz ha querido mandar "un mensaje de esperanza a la sociedad valenciana" y ha asegurado que "frente a un proyecto acabado de la derecha existe una alternativa progresista liderada por el PSPV-PSOE y que más pronto que tarde llegará de nuevo a la Generalitat Valenciana": "Los y las socialistas estamos preparados para gobernar".