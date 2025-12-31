València despide el año con posibles lluvias

Nochevieja pasada por agua en València. El año se despide en la capital valenciana con temperaturas suaves y cielos nubosos que traerán posibles precipitaciones hacia el final del día. Varios miles de personas tomarán las calles desde esta tarde para despedir el 2025 y celebrar la entrada del nuevo año. Las lluvias harán lo propio, previsiblemente, coincidiendo con las horas de mayor celebración.

Lluvias en el litoral de Valencia

En la Comunitat Valenciana se verán cielos poco nubosos o despejados de forma generalizada, aunque irán aumentando a intervalos nubosos o cielo nuboso por la tarde, con probables precipitaciones en el litoral de Valencia y el norte de Alicante al final del día; mientras que en otros puntos del litoral no se descartan de forma más débil y dispersa.

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en ligero descenso o se mantendrán sin cambios, con heladas débiles en el interior; y las máximas también bajarán, según informa Aemet.

El viento soplará flojo variable, con predominio de la componente oeste y aumentos ocasionales de intensidad en el interior norte de Castellón y en el litoral de Alicante a primeras horas, tendiendo por la tarde a nordeste flojo en el litoral y a viento flojo variable en el resto.