Un año de excavadoras, puentes y alcantarillado: la reconstrucción avanza a ritmo desigual

7.884 millones de euros. Es la cantidad que aparece nada más abrir el visor Infodana, que ha diseñado el Ministerio de Política Territorial para que el avance de las obras de reconstrucción después de la dana del pasado 29 de octubre de 2024 se puedan consultar. Por su parte, la Generalitat ha movilizado 2.500 millones para la reconstrucción postdana, el mayor esfuerzo económico de una comunidad autónoma ante una catástrofe natural en España, aseguran. La factura es elevadísima y el ritmo de avance, desigual. Pero la reconstrucción ha marcado un año en el que las excavadoras, el cemento, pero también la retirada de residuos, han sido prioritarias en la acción de gobierno de las diferentes administraciones.

Las cifras facilitadas por el Gobierno de España hablan de 4.067 millones en ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros, además de 2.183 millones en reparación de las infraestructuras afectadas. Por su parte, dentro de esta última partida, para los ayuntamientos se han destinado 86 millones en ayudas. Entre las principales preocupaciones de las administraciones locales está, aun hoy, el alcantarillado, colapsado por efecto del lodo seco, que ha provocado desbordes de agua durante las lluvias de este otoño e invierno. En solucionar esos colapsos en la red, el Ejecutivo ha invertido 437 millones de euros.

Un vecino observa el barranco de la Saleta a su paso por Aldaia. / J.M. López

La CHJ acabará las obras de emergencia en junio

Una factura de 220 millones de euros en 17 obras de emergencia. Es el presupuesto de la Confederación Hidrográfica del Júcar para las actuaciones postdana, que siguen avanzando. El calendario, desde hace alrededor de un mes, está definido: acabarán en junio de 2026. Pero desde el organismo de cuenca diferencian entre dos tipos de actuaciones.

Las primeras son las desarrolladas desde la Comisaría de Aguas, que se centran en la retirada de arrastres y elementos obstructivos, la recuperación del cauce y el refuerzo de las márgenes, así como en la realización de plantaciones y reforestaciones para mejorar el drenaje natural. Estas obras se encuentran ejecutadas en un 72%. Hoy, se centran principalmente en la recuperación del dominio público hidráulico afectado por la dana en el tramo bajo del río Turia. Por su parte, las actuaciones impulsadas desde la Dirección Técnica persiguen la reconstrucción de los cauces más afectados, así como reparar las infraestructuras dañadas durante la dana. Estas llegan a un grado de ejecución cercano al 50%.

Los trabajos más prioritarios para la CHJ son los del Canal Júcar-Turia, el barranco del Poyo (desde el tramo de Picanya hasta la desembocadura), el Canal Campo del Turia o Forata, que “se encuentran más avanzadas”. Por ejemplo, se prevé que las obras del Canal Júcar-Turia finalicen durante el primer trimestre de 2026. También está previsto que el montaje del acueducto definitivo sobre el barranco del Poyo se lleve a cabo a lo largo del mes de febrero. En diciembre se montó el del barranco de l’Horteta. A menor ritmo avanzan las obras de emergencia en el río Magro o las actuaciones en el barranco del Poyo a su paso por Chiva.

Obras en el barranco del Poyo llevadas a cabo por la CHJ / CHJ

El Plan Endavant, a examen

La Generalitat termina el año, por su parte, con la puerta abierta a que sus labores de reconstrucción cojan cierto ritmo y estabilidad después de los cambios en el Consell. El Plan Endavant, presentado en junio, nació con Carlos Mazón como president y con Francisco José Gan Pampols como vicepresidente para la Reconstrucción, y cierra 2025 en manos del nuevo vicepresidente, Vicente Martínez Mus, y con el liderazgo de Juan Francisco Pérez Llorca al frente del Consell. El plan, criticado en su presentación por las asociaciones de víctimas y damnificados de la dana por incluir acciones que no son competencia de la Generalitat, sino del Gobierno de España o municipales, termina el año con solo el 7 % de las acciones contempladas completadas

Pero la reconstrucción avanza, y de la lista de tareas pendientes del plan se van tachando bastantes. En concreto, se han empezado y están activas 171 de las 343 que contempla el Endavant, como se desprende del informe de seguimiento correspondiente al mes de noviembre elaborado por la Vicepresidencia Segunda para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio , que contiene los últimos datos disponibles. Además, otras 32 nuevas iniciativas comenzarán antes de que finalice 2025. Trece ya tienen día exacto marcado en el calendario.

Entre lo ya realizado, desde la Generalitat sacan pecho sobre todo de la retirada de más de 73.000 km3 de residuos en parques naturales, la culminación de la reconstrucción de infraestructuras del Circuito Ricardo Tormo o la restauración de 115 depuradoras de agua, además de las actuaciones en la red de carreteras por importe de 75 millones.

Martínez Mus certifica la finalización de la retirada de residuos en Alfafar, junto a su alcalde Juan Ramón Adsuara. / S. G.

Por otra parte, los trabajos sobre el tejido empresarial y económico avanzan, con la concesión de más de 100 millones para la reactivación de explotaciones agrarias afectadas, la reparación de 194 kilómetros de caminos rurales, el despliegue de 34 agentes de proximidad y la formación de 793 personas en empleos clave para la reconstrucción, tales como el mantenimiento e instalación de ascensores, la construcción, la electricidad y la fontanería.

L'Horta Sud: de puentes a pabellones

Los fantasmas de la dana del 29 de octubre de 2024 vuelven a aparecer con cada episodio de lluvias torrenciales en la zona cero de l’Horta Sud, donde las calles vuelven a inundarse, no por el desbordamiento del barranco, sino por el colapso del alcantarillado que sigue obstruido. La reconstrucción bajo suelo es sin duda la gran obra pendiente en los municipios de l’Horta Sud, que reclaman al Ministerio celeridad para su ejecución, nada fácil, pues significa «levantar» todas las calles, algo que por otra parte, mantiene en «pausa» muchas otras actuaciones locales en aceras y calzada. Catarroja, cuyas calles volvieron a inundarse con las lluvias torrenciales de mitad de diciembre, recibió los más de 71 millones del Estado el 10 de diciembre, más de 13 meses después. Arcadi España, secretario de Estado, ya avisó que la reparación del alcantarillado «no se hace de la noche a la mañana», por lo que a lo largo de 2026 se espera el comienzo de los trabajos.

Obras de restauración del puente dañado por la dana en Catarroja. / José Manuel López

Si la reconstrucción bajo el suelo aún no ha comenzado, los pasos superiores se están realizando a marchas forzadas, aunque aún sin culminar. Los puentes subvencionados por el Ministerio de Óscar Puente siguen en reconstrucción. Hablamos de 20 millones para construir desde cero dos puentes y dos pasarelas en Picanya y una pasarela en Paiporta. Se espera que puedan estará ejecutados en primavera, lo que sigue siendo un gran escollo en la movilidad del municipio, que solo cuenta con un puente abierto para el tráfico rodado y una pasarela provisional realzada por los militares. El Pont Nou de Paiporta es el único que sí podrá acabar el año abierto.

Las otras actuaciones pendientes en la mayoría de municipios son las instalaciones deportivas, especialmente las piscinas. Es el caso de Catarroja, Benetússer, Sedaví, Paiporta o Picanya que continúan sin poder dar servicio a los amantes de la natación. En la mayoría de casos, los procesos siguen en estado poco avanzado. Benetússer es el último que ha aprobado la licitación de las obras, aunque en casos como Catarroja aún no están aprobadas ni las memorias, aunque este municipio en particular ha decidido trasladar su piscina a una zona más alta y menos inundable. Catarroja, precisamente también sigue encontrándose huérfano en cultura, ya que su Teatre Auditori (TAC) , gravemente dañado, sigue pendiente de reconstrucción. Ya tiene aprobada la memoria por el Estado, por 7 millones de euros.

La Ribera: edificios y colectores

La reconstrucción en la Ribera avanza a velocidades muy distintas. El Consorcio de Compensación de Seguros ya ha abonado más del 95 % de las solicitudes, por lo que la mayoría de damnificados han podido rehabilitar sus viviendas o negocios. Sin embargo, muchos edificios públicos todavía no han reabierto sus puertas a la espera de la aprobación de las memorias. Un total de 17 infraestructuras siguen cerradas más de 14 meses después del desbordamiento del río Magro. Algemesí concentra el mayor número, con un total de ocho. A estos edificios se suman los daños en las zonas deportivas, una recuperación que se podrá demorar hasta dos años en zonas como Alginet.

También allí la reparación de la red de alcantarillado se ha convertido en el principal problema, especialmente el de Algemesí, ya que prácticamente toda la infraestructura está dañada. Las obras de reconstrucción se complementan con las de prevención. La CHJ proyecta motas o la ampliación del cauce del río para evitar inundaciones. La mota de l’Alcúdia se encuentra casi terminada, pero las obras en Algemesí no han empezado.

La biblioteca de Algemesí, uno de los edificios más afectados por la dana. / Agustí Perales Iborra

Las comarcas de interior, pendientes de la C3

La línea C3 de Renfe quedó totalmente arrasada tras las inundaciones del 29-O, una gran infraestructura que afecta a miles de valencianos ya que comprende el trayecto desde València Font de Sant Lluís hasta Utiel. Para la celebración del Mundial de MotoGP de Cheste, el Ministerio de Transportes hizo un intenso trabajo para dar servicio a los visitantes del campeonato, que se cecelebraba del 14 al 16 de noviembre. Un día después, el 17 de noviembre, se reabrió el tramo hasta Loriguilla (Camp de Túria), y el 22 de diciembre hasta Buñol. Sin embargo, el tramo hasta Utiel sigue sin funcionar, lo que también afecta a las paradas de Siete Aguas, El Rebollar, Requena y San Antonio de Requena. Otra de las grandes demandas en Utiel es la reconstrucción del IES Alameda. Actualmente, el alumnado está repartido en cinco instalaciones municipales de la localidad. Por su parte, Chiva ya ha recuperado la pasarela que conecta ambas partes del municipio por el barranco y su trabajo se enfoca en adecuar el Poyo y dar solución a las viviendas construidas sobre este, aportando mayor seguridad para los vecinos y vecinas.