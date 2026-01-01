Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consell empieza 2026 con un baño de agua fría... en el Mediterráneo

El Consell empieza el año con un baño de agua fría / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

El Consell ha empezado 2026 con un baño de agua fría literal. Al menos, para dos de sus altos cargos. La delegada del Ejecutivo autonómico en Castellón, Susana Fabregat, y la secretaria autonómica  de representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas, Ruth Merino, han estrenado el año sumergiéndose en el Mediterráneo donde por mucho que el cambio climático haya aumentado la temperatura media no deja de ser un mes de enero en el que el termómetro ambiental no marca más de 12 grados.

Fabregat y Merino han subido a Instagram una publicación en la que muestran su incursión marina. "Qué mejor forma de empezar el año. Os deseamos lo mejor", escribe Fabregat en su perfil junto a dos vídeos en los que se ve a las dos representantes públicas lanzarse al agua y felicitar el año. Si Merino acabó 2025 con un cambio de responsabilidades en el Consell, esta vez el baño de agua fría es literal en el Mediterráneo.

