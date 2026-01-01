Sin constancia de víctimas españolas en el incendio en la estación de esquí en Suiza
El cónsul general en Ginebra, quien ha estado desde primera hora en contacto con autoridades suizas, confirma que por el momento no hay constancia de víctimas españolas en el incendio
EFE
Por el momento no hay constancia de víctimas españolas en el incendio que esta madrugada ha destruido un bar en la estación de esquí suiza de Crans Montana, según han indicado a EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Según estas fuentes, el cónsul general en Ginebra, quien ha estado desde primera hora en contacto con autoridades suizas, confirma que por el momento no hay constancia de víctimas españolas en el incendio.
Un teléfono de información a familiares
En todo caso, desde el Ministerio han señalado que las autoridades suizas han difundido el teléfono +41848112117 para información a familiares.
La Policía suiza teme que entre las víctimas mortales y heridos en el incendio que arrasó esta madrugada un bar en la localidad de Crans Montana haya probablemente varias personas extranjeras que se encontraban en esta estación de esquí para recibir el año nuevo.
Es probable que haya víctimas extranjeras
"En vista de la magnitud de este drama, se puede entender que apenas estamos al inicio de las investigaciones y no hemos podido identificar a todas las víctimas, pero es probable que en una estación tan internacional como Crans tengamos que lamentar víctimas del extranjero", ha dicho a EFE el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler.
