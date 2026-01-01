El ministerio impulsa el despliegue del corredor mediterráneo con 20 millones de euros invertidos cada semana desde 2018

Más de 20 millones de euros a la semana y 8.381 millones de euros licitados desde junio de 2018 a noviembre de 2025. Ese es el balance del ministerio de Transportes al afirmar su compromiso con el corredor mediterráneo, el gran eje ferroviario que conectará por tren de alta velocidad las principales ciudades de la costa mediterránea, como Barcelona, Tarragona, Castellón, València, Alicante, Murcia, Cartagena y Málaga.

Con el objetivo de desplegar esta infraestructura, desde junio de 2018 hasta noviembre de 2025 el Ministerio, a través de ADIF, ha adjudicado trabajos por más de 6.607 millones. Asimismo, se han ejecutado actuaciones por más de 5.579 millones de euros.

Gracias a este ritmo inversor, en la actualidad más de 800 kilómetros de la red están en construcción u obras, incluyendo terminales logísticas y accesos portuarios.

Así pues, en este periodo, estas inversiones han permitido avanzar en los 1.838 kilómetros de la red ferroviaria que componen la rama litoral del corredor mediterráneo y acelerar el desarrollo de esta infraestructura. En este contexto, los estudios previos han pasado del 60% en 2018 al 100% en 2025, y los tramos en fase de proyecto han pasado del 57% en 2018 al 96% en 2025.

Instalación día vía / Ministerio Transportes

En la actualidad un 83% de los kilómetros de la infraestructura está en obras o finalizado, frente al 45% en 2018. Además, a fecha de diciembre de 2025, la infraestructura puesta en servicio es del 36% frente al 21% en 2018.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya puso en valor estos avances durante el último acto de “Quiero Corredor”. En su intervención, el titular de Transportes destacó la ejecución récord y el buen ritmo inversor en el Corredor Mediterráneo, que hoy está ya tramitado al 100%. “En todas las Comunidades Autónomas por las que pasa el Corredor hay obras en marcha, lo que permitirá alcanzar en los dos próximos años grandes hitos beneficiosos para la ciudadanía y, especialmente, para el sector logístico y empresarial”, subrayó.

Estado actual del corredor mediterráneo / Ministerio Transportes

Actuaciones en 2025

Para el despliegue del corredor mediterráneo, en el año 2025 se han ejecutado hasta finales de noviembre obras por valor de 1.155 millones de euros; se han licitado trabajos por importe de 895 millones de euros; y se han adjudicado actuaciones por 1.183 millones de euros. Estas cifras ponen de manifiesto que se ha mantenido un ritmo inversor que permitirá finalizar numerosas actuaciones en los próximos años.

En 2025, las principales actuaciones a resaltar son: